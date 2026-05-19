Limpian arroyo para prevenir inundaciones durante temporada de lluvias
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Durante la jornada fueron retirados más de 50 neumáticos y cerca de cuatro toneladas de residuos que permanecían acumulados en el cauce del Arroyo de las Vacas
ACUÑA, COAH.- Con el propósito de prevenir inundaciones y encharcamientos durante la temporada de lluvias, además de fortalecer el cuidado del medio ambiente, la Presidencia Municipal de Acuña, a través de las direcciones de Protección Civil y Ecología, realizó una jornada de limpieza en el Arroyo de las Vacas, a la altura del sector Las Américas (El Fifí).
El director de Ecología, Óscar Reyes, subrayó que estas labores forman parte de un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía para evitar que la acumulación de desechos en arroyos y cauces naturales provoque obstrucciones que deriven en afectaciones para distintos sectores de la ciudad.
En la jornada participaron organizaciones civiles, clubes ambientalistas, instituciones educativas, representantes del sector industrial y privado, influencers, así como dependencias municipales como Protección Civil, Imagen Urbana y Ecología.
Durante las labores se retiraron más de 50 neumáticos y cerca de cuatro toneladas de residuos, recolectados con apoyo de tolvas instaladas por Imagen Urbana y la empresa PASA.
Entre los desechos encontrados se registraron textiles, llantas, vidrio, plásticos desechables, PET y otros materiales que representan un riesgo ambiental y afectan el flujo natural del agua durante la temporada de lluvias.