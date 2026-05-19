Limpian arroyo para prevenir inundaciones durante temporada de lluvias

ACUÑA, COAH.- Con el propósito de prevenir inundaciones y encharcamientos durante la temporada de lluvias, además de fortalecer el cuidado del medio ambiente, la Presidencia Municipal de Acuña, a través de las direcciones de Protección Civil y Ecología, realizó una jornada de limpieza en el Arroyo de las Vacas, a la altura del sector Las Américas (El Fifí).

El director de Ecología, Óscar Reyes, subrayó que estas labores forman parte de un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía para evitar que la acumulación de desechos en arroyos y cauces naturales provoque obstrucciones que deriven en afectaciones para distintos sectores de la ciudad.