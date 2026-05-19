Limpian arroyo para prevenir inundaciones durante temporada de lluvias

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    Limpian arroyo para prevenir inundaciones durante temporada de lluvias
    Personal de distintas dependencias municipales, junto con ciudadanos y organizaciones civiles, participaron en la limpieza del Arroyo de las Vacas para retirar residuos que podrían generar obstrucciones durante la temporada de lluvias. CORTESÍA

Durante la jornada fueron retirados más de 50 neumáticos y cerca de cuatro toneladas de residuos que permanecían acumulados en el cauce del Arroyo de las Vacas

ACUÑA, COAH.- Con el propósito de prevenir inundaciones y encharcamientos durante la temporada de lluvias, además de fortalecer el cuidado del medio ambiente, la Presidencia Municipal de Acuña, a través de las direcciones de Protección Civil y Ecología, realizó una jornada de limpieza en el Arroyo de las Vacas, a la altura del sector Las Américas (El Fifí).

El director de Ecología, Óscar Reyes, subrayó que estas labores forman parte de un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía para evitar que la acumulación de desechos en arroyos y cauces naturales provoque obstrucciones que deriven en afectaciones para distintos sectores de la ciudad.

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En la jornada participaron organizaciones civiles, clubes ambientalistas, instituciones educativas, representantes del sector industrial y privado, influencers, así como dependencias municipales como Protección Civil, Imagen Urbana y Ecología.

Durante las labores se retiraron más de 50 neumáticos y cerca de cuatro toneladas de residuos, recolectados con apoyo de tolvas instaladas por Imagen Urbana y la empresa PASA.

Entre los desechos encontrados se registraron textiles, llantas, vidrio, plásticos desechables, PET y otros materiales que representan un riesgo ambiental y afectan el flujo natural del agua durante la temporada de lluvias.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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