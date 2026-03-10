En noviembre de 2025, cayó casi 13% actividad de manufactureras en Coahuila

/ 10 marzo 2026
    En noviembre de 2025, cayó casi 13% actividad de manufactureras en Coahuila
    El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa permite obtener información a corto plazo sobre las actividades del sector manufacturero. VANGUARDIA

Con base al IMAIEF, se detectó que la actividad industrial del estado cayó 10.6%, registrando un aumento de 0.1% en términos mensuales con respecto a octubre de 2025

En Coahuila, la variación anual de la actividad industrial de las industrias manufactureras cayó 12.9% en noviembre de 2025 con respecto al mismo mes de 2024, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base al Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), se registró que las actividades de las empresas de construcción decayeron un 10.9% en noviembre de 2025 con respecto al año anterior siguiente; las actividades económicas de generación y transmisión de energía también cayeron un 15.1%.

$!El IMAIEF del sector industrial en Coahuila a presentado una tendencia a la baja desde 2022.
TE PUEDE INTERESAR: México: caen ventas, producción y exportaciones de vehículos pesados en febrero (gráfica)

La minería tuvo una variación anual de -1.9% en el periodo antes citado y la actividad industrial de Coahuila también cayó 12.4%.

En términos generales, Coahuila tuvo una variación anual porcentual en la actividad industrial de -10.6% y mensualmente fue de un aumento de 0.1%, siendo de las 16 entidades federativas que cayeron en el IMAIEF.

MÁXIMOS Y MÍNIMOS DEL IMAIEF EN MÉXICO

En términos anuales el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa cayó en Campeche (15.5%), Nayarit (14.4%), Durango (6.4%), Guanajuato (4.8%), Estado de México (2.7%), Morelos (2.3%), San Luis Potosí (1.9%), Chihuahua (1.4%), Oaxaca (1%), Baja California (0.9%) y Michoacán de Ocampo (0.3%).

Los máximos anuales registros del IMAIEF se concentraron en Hidalgo (30.3%, Baja California Sur (15.9%) y Sinaloa (13.5%) en noviembre de 2025 con respecto a noviembre de 2024.

