En noviembre de 2025, cayó casi 13% actividad de manufactureras en Coahuila

Con base al Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), se registró que las actividades de las empresas de construcción decayeron un 10.9% en noviembre de 2025 con respecto al año anterior siguiente; las actividades económicas de generación y transmisión de energía también cayeron un 15.1%.

En Coahuila , la variación anual de la actividad industrial de las industrias manufactureras cayó 12.9% en noviembre de 2025 con respecto al mismo mes de 2024, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La minería tuvo una variación anual de -1.9% en el periodo antes citado y la actividad industrial de Coahuila también cayó 12.4%.

En términos generales, Coahuila tuvo una variación anual porcentual en la actividad industrial de -10.6% y mensualmente fue de un aumento de 0.1%, siendo de las 16 entidades federativas que cayeron en el IMAIEF.

MÁXIMOS Y MÍNIMOS DEL IMAIEF EN MÉXICO

En términos anuales el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa cayó en Campeche (15.5%), Nayarit (14.4%), Durango (6.4%), Guanajuato (4.8%), Estado de México (2.7%), Morelos (2.3%), San Luis Potosí (1.9%), Chihuahua (1.4%), Oaxaca (1%), Baja California (0.9%) y Michoacán de Ocampo (0.3%).

Los máximos anuales registros del IMAIEF se concentraron en Hidalgo (30.3%, Baja California Sur (15.9%) y Sinaloa (13.5%) en noviembre de 2025 con respecto a noviembre de 2024.