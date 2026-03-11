Acuña logra atraer a 34 especialistas del IMSS tras participar en el Draft 2026

Acuña
/ 11 marzo 2026
    Acuña logra atraer a 34 especialistas del IMSS tras participar en el Draft 2026
    Entre los especialistas que llegarán se encuentran oftalmólogos, radiólogos, anestesiólogos y ginecólogos. Cortesía

El municipio ofrece incentivos a los especialistas, como bonos económicos, renta de vivienda temporal, consultorio médico y apoyo en trámites de visa para cruzar a Estados Unidos

ACUÑA, COAH.– Tras la participación de una comisión municipal en el Draft 2026 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizado en la Ciudad de México del 2 al 13 de marzo, el alcalde Emilio de Hoyos anunció que 34 médicos especialistas eligieron ejercer en Acuña.

“Conseguimos un número importante de especialistas para cubrir las vacantes en las clínicas del Seguro Social, como la 13 y la 92. En total hacían falta 92 médicos, y considero que este avance es muy positivo”, señaló el edil.

Entre los perfiles que se incorporarán destacan oftalmólogos, radiólogos, anestesiólogos, urgenciólogos, ginecólogos, intensivistas, traumatólogos y cirujanos generales.

El alcalde explicó que el Gobierno municipal ofrece diversos incentivos para atraer talento médico, entre ellos:

- Bonos económicos de entre 16 mil y 100 mil pesos en una sola exhibición.
- Renta de departamento por tres meses.
- Consultorio médico para quienes deseen ejercer la práctica privada.
- Pago de colegiaturas para sus hijos.
- Apoyo en el trámite de visa para cruzar a Estados Unidos.

“Todos estos beneficios buscan convencer a los especialistas de cubrir las vacantes que aún tenemos en el IMSS. Cuando iniciamos la administración faltaban 170 médicos; hoy la cifra se redujo a 92, y con este reclutamiento avanzaremos aún más”, puntualizó.

El IMSS inició el Draft 2026 el pasado 2 de marzo en la Ciudad de México, con la meta de contratar a 9 mil 616 médicas y médicos especialistas en todo el país, en lo que el Instituto considera el proceso de reclutamiento más grande en la historia del sector salud.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

