Muere joven durante detención por robo en Acuña

ACUÑA, COAH.– La noche del martes, un joven identificado como Jesús “N”, alias “El Peye”, de entre 20 y 25 años, falleció de un infarto mientras era detenido por policías municipales en el fraccionamiento Las Américas de Ciudad Acuña.

De acuerdo con vecinos, los hechos se registraron sobre la calle Lima, luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades sobre un presunto robo de teléfonos celulares. Al llegar al lugar, los policías localizaron al joven, quien, según testimonios e imágenes compartidas por los vecinos, se mostró alterado ante la presencia de los elementos de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Ante alzas de hasta 90%, van por reforma para regular aseguradoras en México

Durante el procedimiento de detención, Jesús “N” presentó un desvanecimiento repentino dentro de la patrulla. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato, pero confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

El joven tenía antecedentes por robos en distintas colonias de la ciudad y su muerte generó conmoción entre los vecinos del fraccionamiento, quienes observaron el despliegue policial durante el operativo.

La Fiscalía General del Estado acudió al sitio para tomar conocimiento del hecho y ordenar el levantamiento del cuerpo. La necropsia de ley confirmó que el deceso fue provocado por un infarto, descartando así otras causas durante la detención.

Las autoridades municipales informaron que se realiza una revisión interna a través del área de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública, con el fin de evaluar el procedimiento y asegurar que se haya actuado conforme a los protocolos vigentes.

Se espera que en las próximas horas se publique un comunicado oficial con más detalles sobre el operativo y las investigaciones relacionadas con el incidente. Mientras tanto, familiares y vecinos permanecen atentos a la información oficial sobre la muerte de “El Peye”.

(Con información de medios locales)