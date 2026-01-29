Ante alzas de hasta 90%, van por reforma para regular aseguradoras en México

Coahuila
/ 29 enero 2026
    Ante alzas de hasta 90%, van por reforma para regular aseguradoras en México
    Jericó Abramo estuvo en el programa Conversaciones que se transmitirá hoy por la noche en el canal de Vanguardia en YouTube. Foto: Alfredo de Stefano

El diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo, confía que para febrero se analice en el pleno

Ante incrementos anuales que pueden llegar hasta el 90 por ciento en pólizas de seguros de gastos médicos mayores, el diputado federal Jericó Abramo impulsa una reforma para regular los ajustes de tarifas y fortalecer la protección a los asegurados, especialmente a los adultos mayores.

El legislador señaló que, si bien a partir de este año entró en vigor una medida fiscal que impide a las aseguradoras acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), este cambio ha sido utilizado como argumento para justificar aumentos que, aseguró, ya se venían aplicando de manera sistemática desde hace varios años.

En entrevista con VANGUARDIA, Abramo explicó que los usuarios reciben cada año notificaciones de incrementos atribuidos a factores como la edad, la siniestralidad o la llamada inflación médica; sin embargo, afirmó que el verdadero origen de estos ajustes radica en prácticas del sector privado de la salud, donde hospitales y aseguradoras han elevado de forma constante los costos de servicios, procedimientos y equipamiento médico.

$!El Diputado federal por Coahuila espera que la iniciativa se analice en el pleno en febrero.
El Diputado federal por Coahuila espera que la iniciativa se analice en el pleno en febrero. Foto: Especial

“Ya se aplicó y es una excusa de las aseguradoras para subir más las tarifas, porque se están quedando sin recursos para justificar por qué aumentan año con año”, sostuvo.

El diputado advirtió que los incrementos impactan con mayor severidad a los adultos mayores, quienes en muchos casos se ven obligados a cancelar sus pólizas por falta de capacidad de pago, lo que termina trasladando la atención médica al sistema público.

De acuerdo con estimaciones del propio sector, indicó, las pólizas registran aumentos anuales que oscilan entre el 20 y hasta el 90 por ciento, cifras que contrastan con la información que se comunica a los asegurados.

Pese a estos aumentos, Abramo subrayó que las aseguradoras cerraron 2025 con ventas cercanas a un billón de pesos, lo que, dijo, evidencia que no se trata de una industria en crisis.

En este contexto, informó que su iniciativa de reforma ya se encuentra en comisiones y confió en que pueda ser presentada ante el pleno en febrero, con el objetivo de equilibrar el mercado sin afectar la viabilidad del sistema de seguros ni el libre mercado.

La propuesta no va a interrumpir el libre mercado. Planteamos que a los jóvenes se les cree una cuenta individual cuando contraten su póliza, donde puedan ahorrar y, al llegar a la vejez, ese fondo ayude a cubrir los incrementos. Y al adulto mayor se le dará protección: al cumplir 60 años y tener 20 años cotizando, su aumento no podrá ser mayor a la inflación más cinco puntos. Es un ganar-ganar”, explicó.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

