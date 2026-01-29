Ante alzas de hasta 90%, van por reforma para regular aseguradoras en México

Ante incrementos anuales que pueden llegar hasta el 90 por ciento en pólizas de seguros de gastos médicos mayores, el diputado federal Jericó Abramo impulsa una reforma para regular los ajustes de tarifas y fortalecer la protección a los asegurados, especialmente a los adultos mayores. El legislador señaló que, si bien a partir de este año entró en vigor una medida fiscal que impide a las aseguradoras acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), este cambio ha sido utilizado como argumento para justificar aumentos que, aseguró, ya se venían aplicando de manera sistemática desde hace varios años. TE PUEDE INTERESAR: Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final En entrevista con VANGUARDIA, Abramo explicó que los usuarios reciben cada año notificaciones de incrementos atribuidos a factores como la edad, la siniestralidad o la llamada inflación médica; sin embargo, afirmó que el verdadero origen de estos ajustes radica en prácticas del sector privado de la salud, donde hospitales y aseguradoras han elevado de forma constante los costos de servicios, procedimientos y equipamiento médico.

“Ya se aplicó y es una excusa de las aseguradoras para subir más las tarifas, porque se están quedando sin recursos para justificar por qué aumentan año con año”, sostuvo. El diputado advirtió que los incrementos impactan con mayor severidad a los adultos mayores, quienes en muchos casos se ven obligados a cancelar sus pólizas por falta de capacidad de pago, lo que termina trasladando la atención médica al sistema público. TE PUEDE INTERESAR: Jericó Abramo Masso estima que es muy probable que se aprueben iniciativas para frenar abusos de aseguradoras De acuerdo con estimaciones del propio sector, indicó, las pólizas registran aumentos anuales que oscilan entre el 20 y hasta el 90 por ciento, cifras que contrastan con la información que se comunica a los asegurados.