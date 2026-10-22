Muere mujer tras aparatoso choque contra gasolinera en Acuña

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 horas, cuando una Ford F-250 de doble cabina circulaba por la vialidad y, al llegar a la altura de la calle 15, el conductor perdió el control y salió del camino hasta impactarse contra la estructura de concreto.

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Una mujer de 29 años perdió la vida durante la madrugada de ayer miércoles, luego de que la camioneta en la que viajaba se estrellara contra la barda de una gasolinera sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros, en Acuña .

La víctima fue identificada como Julissa ¨N¨, de 29 años, quien quedó sin vida al interior de la unidad. En tanto, el conductor, identificado como Victoriano “N”, de 34 años, resultó con golpes y fue atendido en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría señalado que dormitó mientras conducía. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, situación que deberá ser determinada por las autoridades.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales acudieron para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley.

El conductor quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

(Con información de medios locales)