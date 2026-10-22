Muere mujer tras aparatoso choque contra gasolinera en Acuña

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    Muere mujer tras aparatoso choque contra gasolinera en Acuña
    Peritos y agentes de investigación realizaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del percance. REDES SOCIALES

El percance ocurrió durante la madrugada en el libramiento Emilio Mendoza Cisneros; el chofer quedó a disposición del Ministerio Público mientras se esclarecen las causas

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Una mujer de 29 años perdió la vida durante la madrugada de ayer miércoles, luego de que la camioneta en la que viajaba se estrellara contra la barda de una gasolinera sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros, en Acuña.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 horas, cuando una Ford F-250 de doble cabina circulaba por la vialidad y, al llegar a la altura de la calle 15, el conductor perdió el control y salió del camino hasta impactarse contra la estructura de concreto.

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La víctima fue identificada como Julissa ¨N¨, de 29 años, quien quedó sin vida al interior de la unidad. En tanto, el conductor, identificado como Victoriano “N”, de 34 años, resultó con golpes y fue atendido en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría señalado que dormitó mientras conducía. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, situación que deberá ser determinada por las autoridades.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales acudieron para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley.

El conductor quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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