Catean vivienda en el Centro de Monclova para buscar a Mateo Sánchez

La intervención se llevó a cabo la tarde del miércoles en un inmueble de la calle Miguel Blanco, cerca del cruce con Juárez, hasta donde acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y peritos.

MONCLOVA, COAH.- Agentes ministeriales realizaron excavaciones e inspeccionaron una propiedad de la Zona Centro de Monclova como parte de las investigaciones para localizar a Mateo Sánchez Mauricio, de 33 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 16 de octubre.

Los trabajos se efectuaron con una orden de cateo autorizada por un juez, mientras elementos de la Policía Municipal resguardaban el área para facilitar las diligencias. Durante la inspección, los investigadores revisaron distintos puntos del terreno y realizaron excavaciones en busca de indicios que permitan establecer el paradero del hombre.

EXCAVAN TERRENO DURANTE CATEO EN MONCLOVA

Durante las diligencias fueron localizados algunos huesos que, de manera preliminar, se presume que podrían pertenecer a un animal. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre los resultados de los análisis ni han confirmado que exista relación entre estos materiales y la desaparición.

Las labores concluyeron cerca de las 17:00 horas del miércoles, cuando las autoridades aseguraron la propiedad. Al finalizar la inspección, colocaron sellos y cinta de restricción para impedir el acceso al inmueble.

La madre de Mateo y otros familiares acudieron al sitio y permanecieron atentos al desarrollo de las actuaciones ministeriales.

ASEGURAN A HOMBRE DURANTE LAS INDAGATORIAS

En el desarrollo de la investigación trascendió que Mateo habría sido visto por última vez en la propiedad, donde presuntamente se encontraba en compañía de dos hombres identificados como José “N” y Jeremías “N”.

Este último fue asegurado durante las actuaciones y quedó a disposición de la Agencia de Investigación Criminal. No obstante, las autoridades no han informado oficialmente los motivos específicos de su aseguramiento ni han confirmado que tenga responsabilidad en la desaparición.

La presencia del hombre en el inmueble y su relación con el desaparecido forman parte de la información que ha trascendido durante las indagatorias, pero no establecen por sí mismas su participación en algún delito.

MATEO DESAPARECIÓ EL 16 DE OCTUBRE

Mateo Sánchez Mauricio fue reportado como desaparecido el pasado 16 de octubre, luego de salir de su domicilio en la Zona Centro de Monclova. Desde entonces, no se ha confirmado públicamente su localización.