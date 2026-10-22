Catean vivienda en el Centro de Monclova para buscar a Mateo Sánchez

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Catean vivienda en el Centro de Monclova para buscar a Mateo Sánchez
    Las autoridades inspeccionaron y excavaron distintos puntos del terreno ubicado en la calle Miguel Blanco, cerca del cruce con Juárez. REDES SOCIALES

Un amigo del hombre fue asegurado durante las investigaciones por su desaparición y quedó a disposición de la Agencia de Investigación Criminal

MONCLOVA, COAH.- Agentes ministeriales realizaron excavaciones e inspeccionaron una propiedad de la Zona Centro de Monclova como parte de las investigaciones para localizar a Mateo Sánchez Mauricio, de 33 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 16 de octubre.

La intervención se llevó a cabo la tarde del miércoles en un inmueble de la calle Miguel Blanco, cerca del cruce con Juárez, hasta donde acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y peritos.

Desaparece Mateo Sánchez tras salir de su casa rumbo al Centro de Monclova

Los trabajos se efectuaron con una orden de cateo autorizada por un juez, mientras elementos de la Policía Municipal resguardaban el área para facilitar las diligencias. Durante la inspección, los investigadores revisaron distintos puntos del terreno y realizaron excavaciones en busca de indicios que permitan establecer el paradero del hombre.

EXCAVAN TERRENO DURANTE CATEO EN MONCLOVA

Durante las diligencias fueron localizados algunos huesos que, de manera preliminar, se presume que podrían pertenecer a un animal. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre los resultados de los análisis ni han confirmado que exista relación entre estos materiales y la desaparición.

Las labores concluyeron cerca de las 17:00 horas del miércoles, cuando las autoridades aseguraron la propiedad. Al finalizar la inspección, colocaron sellos y cinta de restricción para impedir el acceso al inmueble.

La madre de Mateo y otros familiares acudieron al sitio y permanecieron atentos al desarrollo de las actuaciones ministeriales.

ASEGURAN A HOMBRE DURANTE LAS INDAGATORIAS

En el desarrollo de la investigación trascendió que Mateo habría sido visto por última vez en la propiedad, donde presuntamente se encontraba en compañía de dos hombres identificados como José “N” y Jeremías “N”.

Este último fue asegurado durante las actuaciones y quedó a disposición de la Agencia de Investigación Criminal. No obstante, las autoridades no han informado oficialmente los motivos específicos de su aseguramiento ni han confirmado que tenga responsabilidad en la desaparición.

La presencia del hombre en el inmueble y su relación con el desaparecido forman parte de la información que ha trascendido durante las indagatorias, pero no establecen por sí mismas su participación en algún delito.

MATEO DESAPARECIÓ EL 16 DE OCTUBRE

Mateo Sánchez Mauricio fue reportado como desaparecido el pasado 16 de octubre, luego de salir de su domicilio en la Zona Centro de Monclova. Desde entonces, no se ha confirmado públicamente su localización.

Entre sus señas particulares destacan tatuajes en el pecho, un brazo y las muñecas, además de una cicatriz en la ceja derecha. El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla color caqui, chaqueta gris, tenis blancos y gorra azul.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si los indicios recabados durante el cateo contribuyen a establecer el paradero del hombre. Hasta el momento, no se han dado a conocer resultados concluyentes de las diligencias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Búsqueda
Cateos
Desaparecidos

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Desmantelamientos en Chihuahua

Desmantelamientos en Chihuahua
true

Descubren departamento de lujo a Carolina Viggiano
Las cadenas de la antigua cárcel: historias de terror y leyendas de Saltillo

Las cadenas de la antigua cárcel: historias de terror y leyendas de Saltillo
Saltillo, pese a no ser de las ciudades con más tráfico, reporta pérdidas en tiempo y económicas.

Saltillo: Concentra transporte privado 85% de viajes; se pierden 58 horas en el tráfico
Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila (segunda de derecha a izquierda), destacó la importancia de preparar al personal que atiende a mujeres en situación de violencia.

Capacita Policía española a servidores públicos en Coahuila en violencia de género
Los Guerreros celebraron en el Estadio Corona su sexta victoria consecutiva, una marca inédita en la historia del club dentro de la Liga MX.

Santos Laguna hace historia: vence 2-0 a Pumas y consigue seis triunfos consecutivos por primera vez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump cuestionó este miércoles sobre cómo la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, pasó de bailar ballet en su juventud a ser presidenta de la nación.

‘¿Cómo diablos ocurrió eso? Era bailarina’, cuestiona Trump la llegada de Sheinbaum a la Presidencia de México
El papa Leo XIV durante su audiencia semana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Papa León XIV no necesitará tratamiento por cáncer de pulmón, tras operación de adenocarcinoma