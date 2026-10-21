Capacita Policía española a servidores públicos en Coahuila en violencia de género

Un total de 100 servidores públicos de 16 entidades federativas y 8 municipios de Coahuila participan en una capacitación internacional especializada en atención a mujeres víctimas de violencia, impartida por integrantes de la Policía Nacional de España, con el objetivo de fortalecer la evaluación de riesgos, la investigación y los mecanismos de protección. La formación comenzó el 19 de octubre y concluirá este viernes 23, con una duración de 40 horas. Es impulsada por el Gobierno de Coahuila, a través de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez y el DIF Coahuila, en colaboración con la Embajada de España en México.

La presidenta honoraria del DIF estatal, Liliana Salinas Valdés, destacó que la preparación del personal que recibe a las víctimas es fundamental para identificar situaciones de riesgo, brindar atención sensible y evitar que la falta de orientación o una intervención inadecuada se conviertan en obstáculos para solicitar ayuda. “Cuando una mujer se atreve a pedir ayuda, necesita encontrar a alguien que sepa escucharla, creer en ella y actuar para protegerla”, expresó. Salinas Valdés señaló que la coordinación entre instituciones es indispensable para fortalecer la prevención de la violencia y construir entornos seguros para las mujeres y sus familias. ESPECIALISTAS ESPAÑOLES COMPARTEN PROTOCOLOS DE ATENCIÓN El curso es impartido por Javier de Pedro Peinado, comisario de la Policía Nacional de España y jefe de la Unidad Central de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), junto con Mar Gómez, jefa de unidad de la misma corporación. La UFAM está especializada en la atención e investigación de casos de violencia de género, violencia doméstica y violencia sexual. Durante la capacitación, sus representantes comparten herramientas y procedimientos para mejorar la intervención de los servidores públicos ante este tipo de delitos. Entre los contenidos destacan las técnicas para entrevistar a las víctimas, la valoración del nivel de riesgo, la coordinación de medidas de protección y el seguimiento para favorecer su cumplimiento. La finalidad es que el personal pueda identificar las necesidades particulares de cada caso y actuar oportunamente para reducir el riesgo de nuevas agresiones, con prioridad en la seguridad y la dignidad de las personas afectadas.

Durante su participación, De Pedro Peinado reconoció las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la atención a las mujeres en Coahuila. Mencionó la creación de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, el centro de llamadas para el monitoreo de medidas de protección y los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres como iniciativas que, señaló, contribuyen a la prevención y atención de la violencia de género. También subrayó la importancia de mantener la coordinación entre instituciones y continuar con la especialización de los cuerpos de seguridad para ofrecer respuestas oportunas.

RECONOCEN HERRAMIENTA PARA ATENDER A VÍCTIMAS CON DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN Como parte del intercambio de experiencias, se presentó el trabajo de innovación de la UFAM, que el pasado 2 de octubre obtuvo el Premio a la Excelencia en la Innovación de Europol por desarrollar un cuadernillo de pictogramas para investigar casos de violencia sexual contra personas con dificultades de comunicación. La herramienta utiliza dibujos y recursos visuales para facilitar que las víctimas puedan comunicar información durante una investigación cuando enfrentan barreras para expresarse verbalmente, ya sea por una discapacidad, su edad u otras circunstancias. El recurso busca mejorar la comunicación con las autoridades y permitir que las personas atendidas expresen sus experiencias y necesidades de una manera accesible, acorde con sus condiciones particulares. La experiencia compartida durante la capacitación plantea la necesidad de adaptar los procedimientos de atención para evitar que las barreras de comunicación impidan a una víctima denunciar, aportar información o recibir protección. Con esta formación internacional, las instituciones de Coahuila buscan fortalecer las capacidades del personal encargado de atender casos de violencia contra las mujeres, mejorar la coordinación entre dependencias y ampliar las herramientas disponibles para la protección de las víctimas.