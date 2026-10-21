‘¿Cómo diablos ocurrió eso? Era bailarina’, cuestiona Trump la llegada de Sheinbaum a la Presidencia de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump cuestionó este miércoles sobre cómo la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, pasó de bailar ballet en su juventud a ser presidenta de la nación. En un mitin de campaña en Carolina del Sur, Trump externó a sus seguidores que “ella era bailarina de ballet. ¡No sé cómo diablos pasó de ser bailarina a presidenta de México! ¿Cómo diablos ocurrió eso? Era bailarina de ballet”; en dicho evento busca animar a su Partido Republicano rumbo a la elección del 3 de noviembre. El mandatario también reiteró que la presidenta de México es “una mujer hermosa, la verdad”, lo cual ha reiterado en varias ocasiones. También, Trump recordó el cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América”, otro tema recurrente en sus mítines.

TRUMP RECORDÓ QUE SHEINBAUM BAILÓ POR EL GOLFO DE MÉXICO El comentario de Trump llegó durante una sección de su discurso en la ciudad de Clemson en el que cómo en varias ocasiones recientes recordó ante sus seguidores su decisión tomada en 2025 para cambiar el nombre del “Golfo de México” a “Golfo de América” en la nomenclatura interna de Estados Unidos. “Recibí una llamada de la Presidenta de México. Es una mujer realmente buena. Una mujer agradable. Tiene una de las voces más hermosas. Le dije: ‘Su voz es hermosísima’. Y es verdad. Ella tiene una voz preciosa’”, dijo Trump sobre el supuesto episodio que regularmente cuenta en sus mitines. “Al ver que cambié el nombre del Golfo de México, (Sheinbaum) me llamó y me dijo ‘No, no, Presidente. No, por favor, por favor, por favor, Presidente. Dígame que está bromeando’. Le respondí: ‘No, no, señora. No estoy bromeando. De verdad que no estoy bromeando’. Y lo llevé a cabo (el cambio)”, dijo Trump.

A pesar de la orden ejecutiva de Trump de 2025 para cambiar el nombre del Golfo de México, la nomenclatura el nombre de Golfo de México ha permanecido como el nombre oficial en el sistema internacional para referirse a la sección del Océano Atlántico que comparten México, EU y Cuba. Con sede en el Principado de Mónaco y creada en 1921, la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) es el organismo del que Estados Unidos y México son miembros que determina los nombres de los mares y océanos a nivel internacional, y hasta el momento no ha emitido ningún dictamen de cambio de nombre.

¿SHEINBAUM BAILÓ BALLET? Sheinbaum ha posteado en Facebook que “cuando tenía 10 años estudiaba ballet y tuve la oportunidad de presentarme en el Teatro Juárez de Guanajuato. Hace unos días regresé a ese escenario para inaugurar la 50 edición del Festival Internacional Cervantino. Les comparto esta foto de hace uuuuuuuuunos añitos. #tbt Les mando mucho amor”. Apenas en agosto pasado durante una de sus conferencias de prensa matutinas, la propia Presidenta Sheinbaum recordó su pasado como practicante de danza clásica durante su juventud y cómo al final decidió optar por cursar la carrera de física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “De niña hice mucho tiempo ballet y luego cuando entré a la Facultad (de Ciencias de la UNAM), cuando ya había que escoger entre ser bailarina y ser física, pues decidí ser física. Y de ahí me fui al lado opuesto e hice remo”, dijo Sheinbaum en agosto sobre su pasado como bailarina que previamente había compartido.

ACUERDO COMERCIAL ESTÁ CERCA Trump afirmó el lunes que está cerca de cerrar un acuerdo comercial para reducir el déficit comercial de su país con México. Durante un mitin en Park City, Kansas, Trump dijo que “México y nosotros estamos muy cerca de cerrar un gran acuerdo que reducirá esa cifra considerablemente”, sin dar más detalles sobre el supuesto pacto o si está relacionado con el acuerdo comercial que están revisando junto con Canadá.

Donald Trump insistió en que su país, Estados Unidos, está perdiendo dinero bajo el esquema actual, y también criticó la relación comercial con Canadá. El mandatario también ha reiterado su opinión de que los cárteles del narcotráfico tienen el control de México y afirmó que se lo dijo a la presidenta mexicana. (Con información de El Universal y Reforma)