Descubren departamento de lujo a Carolina Viggiano

El citado inmueble, con un valor comercial de 5 millones de pesos, se encuentra en el complejo Puerta Alameda, en el Centro Histórico de la capital del país.

Un departamento de alta plusvalía, ubicado frente a la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, le fue descubierto a la exprimera dama Carolina Viggiano Austria.

El aviso de compra-venta fue fechado el 10 de diciembre del 2025 y cita que el conjunto habitacional cuenta con alberca techada semi olímpica, gimnasio y sala de cine privada.

Según el reportaje de El Universal, la actual senadora y secretaria general del PRI nacional, en un video, en días pasados, rechazó tener propiedades en la CDMX, pero esto la pone en entredicho.

El pasado 5 de octubre, el diario propiedad de Juan Francisco Ealy publicó que la ex primera dama de Coahuila es dueña de una residencia de 40 millones de pesos en Lomas de Chapultepec, en la CDMX.

GRAN RESPONSABILIDAD

El jurisconsulto Óscar Nájera Davis tomó ayer protesta como nuevo director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El acto protocolario fue presidido por el rector, Octavio Pimentel, ante funcionarios, académicos y alumnos de la casa de estudios.

Óscar Nájera Davis desempeñará el cargo durante el periodo 2026-2029 y cuenta con el respaldo del consejo universitario.

¡A darle!

CONTRA LA VIOLENCIA

Especialistas del Ministerio del Interior de España capacitan a cuerpos policiacos de Coahuila en mejorar su actuación ante casos de violencia, para proteger a mujeres y niñas.

Así lo reveló en redes sociales Hilda Flores Escalera, representante del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México.

Flores Escalera asistió a la inauguración de la capacitación internacional para prevenir la violencia contra las mujeres, impulsada por el DIF Coahuila.

Los especialistas españoles brindan conferencias sobre la prevención de la violencia a mujeres a corporaciones policiacas de Coahuila y de otras entidades del país.

AÚN HAY MÁS

En Piedras Negras, el Festival del Nacho; en Múzquiz, La Arriada; y en Sabinas, la Cabalgata, pueden convertirse oficialmente en patrimonio cultural de Coahuila.

Solo falta que a las autoridades municipales y a los legisladores locales se les prenda el foco y lo propongan al Congreso local.

El diputado nigropetense, Guillermo Ruiz, puede pasar a la historia como el único legislador que logre la asignación de dos patrimonios culturales en Coahuila y por lo pronto ya lleva uno.

La legisladora udecista, Zulmma Guerrero, tiene la facultad de hacer la propuesta en favor de la icónica e histórica cabalgata de Sabinas, aunque hay dudas de que lo haga, por temas políticos.

El novel diputado electo priista, Héctor Falcón, alias ‘Gachupín’, difícilmente apoyará a La Arriada de Múzquiz como patrimonio cultural de Coahuila, por malditos celos y recelos con sus fundadores.

Hay más opciones, pero eso será tema de otra colaboración.