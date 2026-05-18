Ondas de calor ponen en riesgo la salud: Protección Civil de Acuña

Jesús Antonio Dávila Contreras, responsable del monitoreo del pronóstico del tiempo, señaló que incluso permanecer bajo la sombra no elimina los riesgos asociados a las altas temperaturas, por lo que es necesario tomar precauciones.

ACUÑA, COAH.- La Dirección de Protección Civil Municipal advirtió que, sin medidas preventivas, las ondas de calor pueden provocar deshidratación y afectar la salud en cuestión de minutos.

Entre las recomendaciones emitidas destacan mantenerse hidratado de manera constante, aun sin sentir sed; vestir ropa ligera y de colores claros; permanecer en lugares frescos, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 18:00 horas.

“Las ondas de calor afectan gravemente la salud al sobrepasar la capacidad del cuerpo para regular su temperatura. Los principales riesgos incluyen golpe de calor, deshidratación severa y el agravamiento de enfermedades crónicas, especialmente cardíacas y respiratorias”, puntualizó.

El funcionario agregó que los cambios bruscos de temperatura —como pasar de un ambiente caluroso a espacios con aire acondicionado muy frío— pueden debilitar las defensas nasales, facilitar infecciones e intensificar padecimientos como el asma.

Protección Civil subrayó que los grupos más vulnerables son los niños, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con diabetes u obesidad, quienes deben extremar precauciones ante las ondas de calor y las variaciones súbitas de temperatura.