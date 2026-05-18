Ola de calor obliga a secundaria de Castaños a acortar horarios de clases

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Monclova
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    Ola de calor obliga a secundaria de Castaños a acortar horarios de clases
    Las autoridades educativas recomendaron a estudiantes mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera y evitar actividades bajo los rayos solares durante las horas de mayor temperatura. FRANCISCO MUÑIZ

La institución educativa adelantó la salida de los alumnos a las 11:30 horas para evitar riesgos relacionados con golpes de calor y deshidratación

CASTAÑOS, COAH.- Las altas temperaturas que azotan a la Región Centro de Coahuila, donde el termómetro ha superado los 40 grados centígrados, comenzaron a generar ajustes en las actividades escolares para proteger la salud de los estudiantes. La Secundaria Técnica 85, ubicada en el municipio de Castaños, informó este jueves la modificación en el horario de salida de los alumnos debido a la intensa ola de calor pronosticada para la región.

Mediante un aviso oficial dirigido a padres de familia, la institución educativa dio a conocer que los estudiantes saldrán a las 11:30 de la mañana, medida que fue tomada con el objetivo de evitar que los menores permanezcan expuestos durante las horas de mayor intensidad solar y temperaturas extremas.

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En el comunicado, la dirección del plantel destacó que la prioridad es garantizar la seguridad y bienestar de las y los alumnos ante las condiciones climáticas que se han recrudecido en los últimos días en municipios de la Región Centro, incluyendo Monclova, Frontera y Castaños.

La escuela también emitió recomendaciones preventivas para los estudiantes y padres de familia, entre ellas mantener una hidratación constante, usar ropa ligera y cómoda, aplicar protector solar y evitar la exposición directa al sol. Además, exhortaron a permanecer en espacios frescos y ventilados para prevenir golpes de calor o deshidratación.

$!Padres de familia fueron notificados sobre la reducción del horario escolar con el objetivo de evitar que los alumnos permanezcan expuestos al calor intenso.
Padres de familia fueron notificados sobre la reducción del horario escolar con el objetivo de evitar que los alumnos permanezcan expuestos al calor intenso. LIDIET MEXICANO

Las autoridades educativas señalaron que continuarán monitoreando las condiciones climáticas y no descartaron implementar nuevas medidas en caso de que persistan las temperaturas extremas durante los próximos días.

Mientras tanto, Protección Civil mantiene activa la alerta por calor intenso en gran parte de Coahuila, debido a que el pronóstico meteorológico advierte temperaturas que podrían acercarse a los 45 grados centígrados en algunas zonas de la entidad.

Especialistas han advertido que niñas, niños y adultos mayores forman parte de los sectores más vulnerables durante este tipo de fenómenos climáticos, por lo que hicieron un llamado a la población para no minimizar los efectos del calor extremo y atender las recomendaciones de las autoridades.

La decisión tomada por la Secundaria Técnica 85 refleja la preocupación creciente entre instituciones educativas de la región ante las condiciones climatológicas, que han comenzado a impactar directamente en las actividades cotidianas y escolares.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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