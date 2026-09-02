¿Otro ‘Rocky’? Causa fuerte indignación video de camioneta arrastrando a un perro, en Acuña, Coahuila

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    ¿Otro ‘Rocky’? Causa fuerte indignación video de camioneta arrastrando a un perro, en Acuña, Coahuila
    El video de un hombre que aparentemente arrastra a un perro generó indignación en redes sociales de Acuña, Coahuila. CAPTURA DE VIDEO

Un ciudadano grabó las imágenes y las difundió en redes sociales; usuarios solicitan la intervención urgente de las autoridades municipales

ACUÑA, COAH.- Un video que empezó a viralizarse en redes sociales la mañana de este miércoles provocó indignación entre habitantes de Acuña, luego de que un ciudadano captara a un hombre que aparentemente arrastra a un perro mientras camina por calles del fraccionamiento Los Álamos.

Las imágenes comenzaron a circular acompañadas de un llamado dirigido a las autoridades municipales para localizar al sujeto que aparece en la grabación y revisar las condiciones en las que se encontraba el animal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-necropsia-de-rocky-confirma-muerte-por-dolor-y-ruptura-de-traquea-AJ22816372

De acuerdo con la publicación ciudadana de el usuario Alejandro C., el hecho habría sido registrado en el sector habitacional de Los Álamos; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial la identidad de la persona que aparece en el video ni se ha confirmado públicamente cuál es el estado de salud del perro.

La difusión del material generó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes solicitaron que el caso sea revisado por las autoridades correspondientes y que, en caso de acreditarse alguna conducta constitutiva de maltrato animal, se proceda conforme a la legislación vigente.

El video por sí mismo no permite establecer todas las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, por lo que también será necesario determinar cuándo fueron captadas las imágenes, qué ocurrió antes y después de la escena y si existe una denuncia formal relacionada con el caso.

Hasta ahora, tampoco existe información pública que permita confirmar una detención o la identificación del hombre señalado en la publicación.

La denuncia ciudadana vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reportar directamente ante las autoridades cualquier posible caso de maltrato animal, aportando videos, fotografías, ubicación y otros elementos que puedan contribuir a una investigación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/fiscalia-entra-al-caso-de-perrita-arrastrada-en-frontera-coahuila-catean-una-forrajera-MA22990840

Mientras se conoce una postura oficial, la principal exigencia expresada por ciudadanos es que se ubique al animal, se verifique su condición y se determine qué ocurrió en el sector de Los Álamos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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