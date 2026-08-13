En Saltillo: Necropsia de ‘Rocky’ confirma ‘muerte por dolor’ y ruptura de tráquea

El dictamen forense determinó que la causa del deceso fue “muerte por dolor”, provocado por el dislocamiento de la segunda y tercera vértebra cervical, así como por la ruptura de la tráquea.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila dio a conocer los resultados oficiales de la necropsia practicada a Rocky, el perro que fue amarrado y arrastrado por un vehículo en Saltillo.

El caso de Rocky cobró relevancia e indignación a nivel nacional tras la difusión de videos en redes sociales que captaron el momento de la agresión, ocurrida en una colonia privada del sector norte de Saltillo.

En las imágenes difundidas se observa al animal amarrado a la parte posterior de una camioneta mientras era arrastrado por varios metros. Además, de acuerdo con las denuncias sobre el caso, Rocky habría sido atropellado durante el mismo incidente.

PROCESO PENAL CONTRA LA PRESUNTA RESPONSABLE

La agresión dio origen a una carpeta de investigación por parte de la FGE, a raíz de las denuncias penales presentadas por ciudadanos y organizaciones civiles.

La presunta responsable, identificada por las autoridades como Liliana “N”, fue detenida y posteriormente vinculada a proceso por un juez de control, quien consideró que existían datos de prueba suficientes para continuar con el procedimiento penal.

El juez estatal determinó otorgar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Durante este periodo, tanto el Ministerio Público como la defensa legal de la imputada podrán aportar nuevos elementos de prueba antes de la siguiente etapa judicial y de que se dicte una sentencia definitiva.

Para colectivos de activistas y asociaciones protectoras de animales en Coahuila, la muerte de Rocky representa un caso que podría marcar un precedente en el combate a la crueldad animal en la entidad.