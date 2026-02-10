Piden apoyo ciudadano para mejorar condiciones de baños en el CBTIS de Acuña

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 10 febrero 2026
    Piden apoyo ciudadano para mejorar condiciones de baños en el CBTIS de Acuña
    El llamado solidario busca recolectar artículos de limpieza para garantizar condiciones dignas a las alumnas del plantel. FOTO: REDES SOCIALES

Padres de familia y ciudadanos de Acuña lanzaron un llamado en redes sociales para recolectar artículos de limpieza y mejorar las condiciones de los baños de alumnas

ACUÑA, COAH.- A través de redes sociales, ciudadanos de Acuña solicitaron apoyo solidario para mejorar las condiciones de los baños destinados a las alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), luego de que se denunciara públicamente la falta de higiene en estas instalaciones.

El llamado, que rápidamente comenzó a compartirse en plataformas digitales, invita a la comunidad a donar productos de limpieza como pinol, aromatizantes, espejos y otros insumos básicos, con el objetivo de que los sanitarios se mantengan limpios, en buen estado y con condiciones dignas para las estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan dos robos al sur de Saltillo; recuperan vocho y captan hurto de moto en fraccionamiento cerrado

En el mensaje difundido se advierte que las jóvenes enfrentan diariamente instalaciones insalubres, lo que podría derivar en infecciones y problemas de salud. La publicación señala que en el plantel estudian más de 500 alumnos, lo que agrava la situación ante el uso constante de los sanitarios y la falta de limpieza adecuada.

“Pobres jovencitas, tienen que hacer sus necesidades en condiciones que pueden provocar infecciones. Se hace un foco de contagio y hasta Salubridad debería intervenir”, señala el mensaje que generó decenas de reacciones y comentarios de respaldo.

Usuarios de redes sociales expresaron su preocupación por la situación y cuestionaron la falta de mantenimiento y supervisión en una institución educativa de nivel medio superior, al tiempo que algunos se sumaron de inmediato al llamado, ofreciendo productos de limpieza para contribuir a mejorar las condiciones del plantel.

Hasta el momento, autoridades educativas no han emitido una postura oficial sobre la denuncia; sin embargo, el tema ha abierto un debate sobre la responsabilidad institucional, la salud de las estudiantes y la necesidad de garantizar espacios escolares adecuados y seguros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales

Localizaciones


Acuña
Coahuila

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mano amiga

Mano amiga
true

Bad Bunny: Un mensaje de paz que contrasta con el divisionismo de Trump
true

POLITICÓN: ¿Apertura o simulación? Movimiento Ciudadano en Coahuila abre ‘casting’ de candidaturas ciudadanas
La SICT considera importante la conectividad interna en un proyecto de la talla del tren de pasajeros.

SICT: tren de pasajeros tendrá más viajes Saltillo-Monterrey; obra arranca ‘en próximos días’
Los funcionarios de Trump han dicho que sus políticas energéticas han sido dictadas por la creciente demanda de energía.

Expertos condenan la agenda antiambiental de Trump
Ricardo Trevilla explicó que el permiso expedido es para utilizar ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56.

Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
Un nuevo estudio a gran escala aporta pruebas de los beneficios cognitivos del café y el té, si tienen cafeína y se consumen con moderación.

De 2 a 3 tazas de café al día pueden reducir el riesgo de demencia, pero no si es descafeinado
El gobierno de Nicaragua ha eliminado recientemente la exención de visa para ciudadanos de Cuba, cerrando una ruta clave hacia Estados Unidos.

Nicaragua bloquea una popular ruta de Cuba hacia EU