Piden apoyo ciudadano para mejorar condiciones de baños en el CBTIS de Acuña
Padres de familia y ciudadanos de Acuña lanzaron un llamado en redes sociales para recolectar artículos de limpieza y mejorar las condiciones de los baños de alumnas
ACUÑA, COAH.- A través de redes sociales, ciudadanos de Acuña solicitaron apoyo solidario para mejorar las condiciones de los baños destinados a las alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), luego de que se denunciara públicamente la falta de higiene en estas instalaciones.
El llamado, que rápidamente comenzó a compartirse en plataformas digitales, invita a la comunidad a donar productos de limpieza como pinol, aromatizantes, espejos y otros insumos básicos, con el objetivo de que los sanitarios se mantengan limpios, en buen estado y con condiciones dignas para las estudiantes.
En el mensaje difundido se advierte que las jóvenes enfrentan diariamente instalaciones insalubres, lo que podría derivar en infecciones y problemas de salud. La publicación señala que en el plantel estudian más de 500 alumnos, lo que agrava la situación ante el uso constante de los sanitarios y la falta de limpieza adecuada.
“Pobres jovencitas, tienen que hacer sus necesidades en condiciones que pueden provocar infecciones. Se hace un foco de contagio y hasta Salubridad debería intervenir”, señala el mensaje que generó decenas de reacciones y comentarios de respaldo.
Usuarios de redes sociales expresaron su preocupación por la situación y cuestionaron la falta de mantenimiento y supervisión en una institución educativa de nivel medio superior, al tiempo que algunos se sumaron de inmediato al llamado, ofreciendo productos de limpieza para contribuir a mejorar las condiciones del plantel.
Hasta el momento, autoridades educativas no han emitido una postura oficial sobre la denuncia; sin embargo, el tema ha abierto un debate sobre la responsabilidad institucional, la salud de las estudiantes y la necesidad de garantizar espacios escolares adecuados y seguros.