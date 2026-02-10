Piden apoyo ciudadano para mejorar condiciones de baños en el CBTIS de Acuña

ACUÑA, COAH.- A través de redes sociales, ciudadanos de Acuña solicitaron apoyo solidario para mejorar las condiciones de los baños destinados a las alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), luego de que se denunciara públicamente la falta de higiene en estas instalaciones.

El llamado, que rápidamente comenzó a compartirse en plataformas digitales, invita a la comunidad a donar productos de limpieza como pinol, aromatizantes, espejos y otros insumos básicos, con el objetivo de que los sanitarios se mantengan limpios, en buen estado y con condiciones dignas para las estudiantes.

