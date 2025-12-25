Policías estatales ingresaron sin orden judicial y extorsionaron a comerciante en Acuña: CDHEC

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió su recomendación 28/2025 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de acreditar que elementos de la Policía Civil de Coahuila detuvieron arbitrariamente, agredieron y extorsionaron a una comerciante local.

De acuerdo con la queja presentada por la mujer, los agentes ingresaron sin orden judicial a su negocio y condicionaron su libertad a un pago en efectivo, pese a que la corporación negó los hechos.

Según el documento de la recomendación, los hechos se registraron el pasado 11 de junio de este año, después de que la víctima fue contactada vía Facebook para vender bebidas alcohólicas, sin saber que la acción constituía un delito.

A partir de ello, policías estatales realizaron un operativo en su papelería, ubicada en la colonia Gámez del municipio de Acuña, donde fue abordada y posteriormente agredida al interior del inmueble.

“Ese día entraron los policías a mi negocio... fue la mujer policía quien me agredió cuando entró a mi negocio, la policía me aventó y me jaló mi brazo”, dice la queja.

De acuerdo con el relato, la agresión física fue tan evidente que incluso otro elemento intentó frenar a la agente, quien cometió el acto frente a las hijas menores de edad de la comerciante.

“Otro policía que venía con ella hasta la regañó y le dijo a la servidora pública que se calmara”, dice la queja.

Luego de la detención, la mujer aseguró que estuvo durante dos horas al interior de las oficinas de la Fiscalía, donde fue presionada para pagar una multa y obtener la libertad, aunque nunca le entregaron alguna constancia de los hechos de la multa y la propia CDHEC constató que el dinero recabado en la misma nunca ingresó a las arcas municipales, por lo que el acto se trató de una extorsión.

Además, en los hechos obra que los agentes intentaron establecer un esquema de corrupción, pues antes de liberarla, según el testimonio, le ofrecieron que continuara vendiendo alcohol a cambio de una cuota.

Tras analizar las pruebas, la CDHEC determinó que los elementos incurrieron en violaciones a los derechos humanos, como son el Ejercicio Indebido de la Función Pública y el Allanamiento de Morada, al ingresar sin orden judicial y al no reportar la detención en el Informe Policial Homologado y negar su participación.

La Recomendación 28/2025 ordenó la reparación integral del daño, que incluye compensación económica y medidas de no repetición.

En el cierre de su queja, la comerciante explicó que con su actuar frente a la CDHEC lo que se intentaba era dejar un precedente.

“Levanto mi queja, para dejar antecedente de lo ocurrido y lo único que quiero es que esta autoridad no acuda a molestarme, porque tengo el temor de que por este error que cometí me vayan a querer perjudicar”.