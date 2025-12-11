Joven de 24 años es hallado sin vida dentro de su domicilio en Nadadores
El hombre atravesaba un periodo de depresión, ansiedad y una reciente ruptura sentimental, factores que habían afectado de forma significativa su estabilidad emocional
NADADORES, COAH.- Un joven de 24 años fue localizado sin vida dentro de su vivienda ubicada en la Privada Emilio Zertuche, esquina con la calle Juárez, en la Zona Centro de Nadadores. El hallazgo ocurrió la tarde de este miércoles y generó la movilización inmediata de corporaciones de seguridad y auxilio.
El reporte se recibió alrededor de las 16:40 horas, cuando personal de Seguridad Pública acudió al domicilio tras ser alertado sobre una persona inconsciente. En el lugar, los oficiales se entrevistaron con la madre del joven, identificada como Perla Yudith ¨N¨, de 45 años, residente de la colonia Amalia Solórzano en San Buenaventura.
La mujer relató que su hijo, Edgar Rubén ¨N¨, de 24 años, atravesaba un periodo complicado desde hacía aproximadamente cuatro meses, marcado por episodios de ansiedad y depresión. Comentó también que días antes, el joven había concluido una relación sentimental, situación que lo mantenía emocionalmente inestable.
Debido a que él no contestaba las llamadas, Perla decidió acudir a su domicilio cerca de las 16:30 horas. Al entrar, notó que la puerta de una de las habitaciones estaba bloqueada por una cuerda que impedía el acceso. Tras rodear la vivienda e ingresar por una ventana, encontró a su hijo sin vida.
De inmediato cortó la cuerda y solicitó auxilio a través del 911. Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio, pero sólo pudieron confirmar que el joven ya no presentaba signos vitales.
Minutos después arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal para realizar las primeras diligencias. Personal de Servicios Periciales fijó la escena y recabó los indicios correspondientes antes de ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley.
El hecho ocasionó consternación entre vecinos y familiares que permanecieron en las inmediaciones del domicilio mientras se desarrollaban las labores de investigación.
La Fiscalía General del Estado continúa con las indagatorias para integrar la carpeta correspondiente.
