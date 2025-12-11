Joven de 24 años es hallado sin vida dentro de su domicilio en Nadadores

NADADORES, COAH.- Un joven de 24 años fue localizado sin vida dentro de su vivienda ubicada en la Privada Emilio Zertuche, esquina con la calle Juárez, en la Zona Centro de Nadadores. El hallazgo ocurrió la tarde de este miércoles y generó la movilización inmediata de corporaciones de seguridad y auxilio.

El reporte se recibió alrededor de las 16:40 horas, cuando personal de Seguridad Pública acudió al domicilio tras ser alertado sobre una persona inconsciente. En el lugar, los oficiales se entrevistaron con la madre del joven, identificada como Perla Yudith ¨N¨, de 45 años, residente de la colonia Amalia Solórzano en San Buenaventura.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: absuelven a la primera mujer llevada a juicio aplicando la Ley Olimpia

La mujer relató que su hijo, Edgar Rubén ¨N¨, de 24 años, atravesaba un periodo complicado desde hacía aproximadamente cuatro meses, marcado por episodios de ansiedad y depresión. Comentó también que días antes, el joven había concluido una relación sentimental, situación que lo mantenía emocionalmente inestable.

Debido a que él no contestaba las llamadas, Perla decidió acudir a su domicilio cerca de las 16:30 horas. Al entrar, notó que la puerta de una de las habitaciones estaba bloqueada por una cuerda que impedía el acceso. Tras rodear la vivienda e ingresar por una ventana, encontró a su hijo sin vida.