Lluvia pospone el Ramos Wine Fest; buscan cuidar a asistentes

Las autoridades locales informaron que la decisión busca salvaguardar la integridad de las familias asistentes, así como de los productores, expositores, artistas y personal técnico que forma parte del equipo organizador de esta edición.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció la suspensión del Ramos Wine Fest, originalmente programado para este sábado 20 de junio de 2026, debido a los pronósticos de lluvias intensas que se esperan en la región sureste de Coahuila durante el fin de semana.

“La decisión fue tomada de manera responsable con el propósito de salvaguardar la integridad de las familias asistentes, productores, expositores, artistas y del personal”, detalla el comunicado oficial emitido por el ayuntamiento para prevenir incidentes derivados de las condiciones climatológicas.

Los organizadores precisaron que el cambio de fecha también obedece a la intención de “garantizar que el festival pueda desarrollarse en las mejores condiciones” y ofrecer la experiencia de calidad que los visitantes esperan de este evento vinícola.

Respecto a las entradas, el municipio puntualizó que “los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha”, la cual se dará a conocer próximamente a través de las cuentas y canales oficiales de difusión del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe.

Finalmente, el ayuntamiento agradeció la respuesta del público, ya que más del 92 por ciento de las entradas disponibles se encontraban vendidas, y recordó que un porcentaje de los ingresos será destinado a los programas asistenciales del DIF Municipal.