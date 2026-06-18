Lluvia pospone el Ramos Wine Fest; buscan cuidar a asistentes

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    Lluvia pospone el Ramos Wine Fest; buscan cuidar a asistentes
    La organización del Ramos Wine Fest confirmó que todos los boletos adquiridos conservarán su validez para la nueva fecha del evento, la cual será anunciada próximamente a través de los canales oficiales del municipio. CORTESÍA

Los boletos ya adquiridos mantendrán su vigencia para la nueva fecha del festival, mientras que el municipio anunciará próximamente cuándo se llevará a cabo el evento

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció la suspensión del Ramos Wine Fest, originalmente programado para este sábado 20 de junio de 2026, debido a los pronósticos de lluvias intensas que se esperan en la región sureste de Coahuila durante el fin de semana.

Las autoridades locales informaron que la decisión busca salvaguardar la integridad de las familias asistentes, así como de los productores, expositores, artistas y personal técnico que forma parte del equipo organizador de esta edición.

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“La decisión fue tomada de manera responsable con el propósito de salvaguardar la integridad de las familias asistentes, productores, expositores, artistas y del personal”, detalla el comunicado oficial emitido por el ayuntamiento para prevenir incidentes derivados de las condiciones climatológicas.

Los organizadores precisaron que el cambio de fecha también obedece a la intención de “garantizar que el festival pueda desarrollarse en las mejores condiciones” y ofrecer la experiencia de calidad que los visitantes esperan de este evento vinícola.

Respecto a las entradas, el municipio puntualizó que “los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha”, la cual se dará a conocer próximamente a través de las cuentas y canales oficiales de difusión del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe.

Finalmente, el ayuntamiento agradeció la respuesta del público, ya que más del 92 por ciento de las entradas disponibles se encontraban vendidas, y recordó que un porcentaje de los ingresos será destinado a los programas asistenciales del DIF Municipal.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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