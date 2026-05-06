Prevén temporada de lluvias más intensa en Acuña por efecto de El Niño

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    Prevén temporada de lluvias más intensa en Acuña por efecto de El Niño
    Especialistas prevén lluvias por encima del promedio y una temporada ciclónica activa durante el verano de 2026, afectando principalmente al occidente, centro y sureste del país. ARCHIVO

Especialista advierte que junio marcaría un arranque fuerte de precipitaciones y actividad ciclónica en distintas regiones del país

ACUÑA, COAH.- La temporada de lluvias 2026 en México comenzará oficialmente el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico. De acuerdo con pronósticos meteorológicos, se esperan precipitaciones por encima del promedio debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Jesús Antonio Dávila Contreras, especialista en monitoreo meteorológico en Acuña, explicó que el arranque de lluvias podría ser intenso desde junio y mantenerse durante el verano, principalmente en regiones del occidente, centro y sureste del país.

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Detalló que, según estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional, en el Pacífico podrían desarrollarse entre 18 y 21 ciclones tropicales. De estos, entre 9 y 10 serían tormentas tropicales, de 5 a 6 alcanzarían categorías 1 o 2, y de 4 a 5 podrían convertirse en huracanes mayores.

En el Atlántico, añadió, se prevé la formación de entre 11 y 15 sistemas tropicales. El pronóstico contempla de 7 a 8 tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes de categorías 1 o 2 y entre 1 y 2 huracanes mayores.

“Durante el verano de 2026 se espera el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, lo que incrementará la temperatura en el Pacífico y provocará lluvias de gran intensidad”, señaló Dávila Contreras al citar información del Servicio Meteorológico Nacional.

Ante este panorama, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil, consultar pronósticos oficiales y preparar viviendas y drenajes ante posibles lluvias intensas y actividad ciclónica.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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