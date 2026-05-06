Jurisdicción 01 alerta por aumento de mosquitos y riesgo de dengue en Región Norte

Explicó que las recientes condiciones climáticas han favorecido la reproducción de estos insectos, principalmente en zonas donde existe acumulación de agua. Recordó que los mosquitos pueden transmitir enfermedades como el dengue, por lo que consideró fundamental eliminar posibles criaderos tanto en viviendas como en espacios públicos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, de la Secretaría de Salud , Roberto Belloc, alertó sobre el incremento en la población de mosquitos en la región, situación que podría representar un riesgo para la salud si no se aplican medidas preventivas de manera oportuna.

Entre las principales recomendaciones, el especialista pidió retirar recipientes que acumulen agua, mantener patios y jardines limpios, tapar tinacos y depósitos, así como utilizar repelente, especialmente durante los horarios de mayor actividad del mosquito.

Belloc señaló que las brigadas de salud mantienen labores de fumigación y control larvario en distintos sectores de la ciudad. Sin embargo, insistió en que la participación ciudadana es indispensable para reducir riesgos.

“La prevención es la herramienta más eficaz para evitar brotes. Solo con la coordinación entre autoridades y ciudadanía podremos reducir los riesgos sanitarios”, puntualizó.

Asimismo, llamó a la población a sumarse a las campañas de descacharrización y mantener vigilancia constante en sus hogares para evitar la proliferación del mosquito.