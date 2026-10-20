Procesan a siete hombres por golpear a presunto ladrón en Ciudad Acuña

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    Procesan a siete hombres por golpear a presunto ladrón en Ciudad Acuña
    Las autoridades deberán determinar la posible responsabilidad de cada uno de los siete imputados conforme avance el proceso penal. ESPECIAL

Los involucrados habrían actuado por cuenta propia tras señalar al afectado por supuestos robos en el fraccionamiento La Misión; un juez determinará si existen elementos para vincularlos a proceso

ACUÑA, COAH. Siete hombres enfrentan un proceso penal en Ciudad Acuña, Coahuila, por su presunta participación en una agresión contra un vecino al que señalaban de cometer robos en el fraccionamiento La Misión.

El caso ya fue presentado ante un juez, luego de que la Fiscalía General del Estado integrara la carpeta de investigación con los detenidos. Francisco Rodríguez Carranco, delegado de la Fiscalía en la Región Norte II, informó que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica de los imputados.

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Como parte de las medidas cautelares impuestas durante el procedimiento, cinco de los siete señalados permanecen bajo resguardo domiciliario, mientras se define si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso. La resolución estaba prevista para el viernes.

De acuerdo con los testimonios recabados durante las investigaciones, los involucrados habrían decidido intervenir por cuenta propia al considerar que el hombre estaba relacionado con diversos robos en el sector. Sin embargo, esas acusaciones deberán ser acreditadas por las autoridades y no justifican por sí mismas una agresión.

La víctima, quien presuntamente tiene su domicilio en el sector Praderas del Valle, habría resultado con lesiones durante el incidente. Las autoridades no han detallado públicamente la gravedad de las heridas ni las circunstancias precisas en las que ocurrió el ataque.

Los siete imputados fueron identificados como Alejandro, de 26 años; Jaime Rogelio, de 23; Aldair, de 26; Brayan Arturo, de 22; José Gerardo, de 28; Darío Nicolás, de 18, y Brandon Arturo, de 22 años.

El proceso continuará ante la autoridad judicial, que deberá determinar la posible responsabilidad de cada uno conforme a los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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