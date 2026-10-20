Procesan a siete hombres por golpear a presunto ladrón en Ciudad Acuña

El caso ya fue presentado ante un juez, luego de que la Fiscalía General del Estado integrara la carpeta de investigación con los detenidos. Francisco Rodríguez Carranco, delegado de la Fiscalía en la Región Norte II, informó que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica de los imputados.

ACUÑA, COAH. Siete hombres enfrentan un proceso penal en Ciudad Acuña , Coahuila, por su presunta participación en una agresión contra un vecino al que señalaban de cometer robos en el fraccionamiento La Misión.

Como parte de las medidas cautelares impuestas durante el procedimiento, cinco de los siete señalados permanecen bajo resguardo domiciliario, mientras se define si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso. La resolución estaba prevista para el viernes.

De acuerdo con los testimonios recabados durante las investigaciones, los involucrados habrían decidido intervenir por cuenta propia al considerar que el hombre estaba relacionado con diversos robos en el sector. Sin embargo, esas acusaciones deberán ser acreditadas por las autoridades y no justifican por sí mismas una agresión.

La víctima, quien presuntamente tiene su domicilio en el sector Praderas del Valle, habría resultado con lesiones durante el incidente. Las autoridades no han detallado públicamente la gravedad de las heridas ni las circunstancias precisas en las que ocurrió el ataque.

Los siete imputados fueron identificados como Alejandro, de 26 años; Jaime Rogelio, de 23; Aldair, de 26; Brayan Arturo, de 22; José Gerardo, de 28; Darío Nicolás, de 18, y Brandon Arturo, de 22 años.

El proceso continuará ante la autoridad judicial, que deberá determinar la posible responsabilidad de cada uno conforme a los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

(Con información de medios locales)