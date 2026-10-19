Ofrecen mastografías gratuitas en Torreón durante octubre para detectar a tiempo el cáncer de mama

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre, el director de la dependencia, Juan Pérez Ortega, destacó la importancia de facilitar el acceso a estos estudios, principalmente entre las mujeres que se encuentran en el rango de edad recomendado.

TORREÓN, COAH.- Con mastografías gratuitas para mujeres de 40 a 69 años, la Dirección de Salud Pública Municipal mantiene durante octubre una campaña de detección oportuna del cáncer de mama y refuerza el llamado a la población para realizarse revisiones médicas periódicas y prestar atención a cualquier cambio que pudiera representar una señal de alerta.

Señaló que, como parte de las acciones impulsadas por la administración municipal, se busca fortalecer la cultura de la prevención y promover que las mujeres acudan a los servicios de salud sin esperar a presentar molestias o síntomas.

Además de las mastografías, Salud Municipal recomienda iniciar la autoexploración mamaria a partir de los 20 años y realizarla cada mes, con el propósito de conocer las características normales del cuerpo e identificar posibles alteraciones.

Entre las señales que requieren valoración médica se encuentran la aparición de bolitas o masas, cambios en el tamaño o la forma de los senos, hundimientos, modificaciones en la piel o el pezón y secreciones inusuales.

La dependencia subrayó que la autoexploración no sustituye los estudios médicos, por lo que insistió en la importancia de acudir a revisiones y realizarse las pruebas de detección correspondientes según la edad.

Como parte de las actividades de concientización, el jueves pasado se realizó una plática informativa en las instalaciones de Salud Municipal, encabezada por la radióloga Estefanía Molina, con la participación de personal del Hospital Andalucía.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la identificación de síntomas, la detección temprana y la importancia de buscar atención médica ante cualquier anomalía.

Este lunes, trabajadores de la Dirección de Salud Pública Municipal también formaron un lazo rosa como muestra de solidaridad con las mujeres que enfrentan esta enfermedad y para reforzar el mensaje sobre la importancia de detectarla oportunamente.

A estas actividades se suma la participación de personal de la dependencia en la Feria de la Salud, programada para la tarde de este lunes en la explanada del Estadio Revolución, como parte del evento “Lazo Algodonero”, organizado por Algodoneros Unión Laguna.

La jornada contempla servicios de orientación, atención y prevención dirigidos a la población en general, con especial énfasis en el cuidado de la salud.