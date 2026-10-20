$!Saltillo: baja 19% recaudación por multas de tránsito; sube 33% por detenidos

Mientras la recaudación por concepto de multas de tránsito en Saltillo disminuyó 19 por ciento, los ingresos por detenidos aumentaron 33 por ciento en los primeros nueve meses de 2026, esto en comparación con el mismo periodo de 2025. De acuerdo con información pública de oficio del Gobierno Municipal de Saltillo, y al excluir abril de ambos años debido a que los datos disponibles no son comparables, los ingresos por este concepto fueron casi seis millones de pesos menores en el presente año.

La documentación muestra que en 2025 el Ayuntamiento recaudó 29 millones 838 mil pesos por infracciones de tránsito, mientras que en 2026 la cifra fue de 24 millones 37 mil pesos. Esto representa una disminución nominal de 5 millones 801 mil pesos, equivalente a 19.44 por ciento. En contraste, la recaudación total por los distintos conceptos reportados aumentó 0.8 por ciento entre ambos periodos, lo que representa un incremento de 328 mil 129 pesos. En este rubro se incluyen, además de las multas de tránsito, los ingresos por Alcoholes, Protección Civil, Pisos, Ecología, Recolección de Basura, Desarrollo Urbano, Detenidos, Mercados, Fianzas y Otros.

Las infracciones de tránsito representaron 58 por ciento de los ingresos registrados en 2026, seguidas del concepto de Detenidos, que concentró 34 por ciento. Este último rubro registró un incremento de 33 por ciento respecto al año anterior, al pasar de 10 millones 588 mil pesos en 2025 a 14 millones 105 mil pesos en el presente año. La diferencia entre ambos periodos fue de 3 millones 517 mil pesos.

Por su parte, el concepto de Mercados representó 6.7 por ciento de los ingresos de 2026, con una recaudación de 2 millones 813 mil pesos, frente a cero pesos reportados en el mismo periodo de 2025. El resto de los conceptos representó, en conjunto, menos de uno por ciento de los ingresos municipales registrados durante 2026.