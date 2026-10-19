Cierran cruce fronterizo Acuña-Del Río por la presa La Amistad debido a mantenimientos

El calendario difundido establece que la suspensión comenzó el domingo 18 de octubre a las 18:00 horas y que la reapertura está programada para el sábado 24 a las 10:00 horas. De esta manera, el paso estará cerrado durante los cinco días completos comprendidos entre el lunes 19 y el viernes 23.

ACUÑA, COAH.- El cruce internacional de la presa La Amistad permanecerá fuera de servicio durante toda esta semana laboral por trabajos de mantenimiento, por lo que los automovilistas que viajan entre Ciudad Acuña y Del Río deberán utilizar el puente internacional ubicado en la zona urbana.

Las labores se concentran en infraestructura hidráulica de la presa, específicamente en el componente identificado como Penstock 5. La información publicada sobre el aviso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, relaciona esta intervención con la suspensión temporal del tránsito sobre la estructura.

Para quienes habitualmente utilizan esta ruta, la modificación implica reorganizar sus desplazamientos y considerar el recorrido hacia el otro puerto fronterizo en la misma ciudad. Como alternativa, los conductores podrán utilizar el puente internacional de la zona urbana que conecta Del Río con Ciudad Acuña y que, de acuerdo con información oficial de CBP, opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Esta disponibilidad permite realizar los traslados durante el periodo de mantenimiento, aunque los usuarios deben considerar por separado el tiempo de recorrido y la espera para la revisión fronteriza.

El sistema de tiempos de espera de CBP permite consultar las condiciones reportadas en el puerto de Del Río y distinguir entre las modalidades de cruce. Revisar esa información antes de salir puede ayudar a organizar el viaje durante los días en que permanezca suspendida la circulación por la presa.