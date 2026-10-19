Maratón Lala 2027: Inicia la cuenta regresiva para la gran fiesta atlética de La Laguna

TORREÓN, COAH.- La cuenta regresiva comenzó, El Maratón Internacional Lala presentó los detalles de su edición 38, que se llevará a cabo el próximo 7 de marzo de 2027, convocando nuevamente a miles de corredores, familias y aficionados, a vivir una de las tradiciones deportivas más importantes de la Comarca Lagunera.

Con una ruta de 42,195 kilómetros, la carrera iniciará en Gómez Palacio, Durango, y concluirá en el Bosque Venustiano Carranza, en Torreón, Coahuila, en un recorrido que año con año convierte a la región en una gran celebración alrededor del deporte, la comunidad y el orgullo lagunero. A lo largo de casi cuatro décadas, el Maratón Internacional Lala se ha consolidado como uno de los eventos atléticos más emblemáticos de México, reconocido por su organización, su ruta y el ambiente que se vive desde la salida hasta la meta. Para esta edición, se espera la participación de 4,500 corredores, entre atletas nacionales, internacionales y corredores aficionados que buscarán conquistar la distancia.

“El Maratón Internacional Lala es mucho más que una carrera: es una tradición que une a la Comarca Lagunera. Cada edición nos recuerda la fuerza de nuestra comunidad, la emoción de quienes corren y el entusiasmo de las familias que salen a apoyar en cada kilómetro. Estamos muy emocionados de presentar esta edición 38 y de seguir construyendo una experiencia memorable para todos los participantes”, señaló María Luisa Marroquín, directora del Maratón Internacional Lala.

Las inscripciones se realizarán en dos etapas: • Del 15 al 31 de octubre de 2026, con una cuota de $1,275.00 MXN. • Del 1 al 13 de noviembre de 2026, con una cuota de $1,450.00 MXN.

Además, los corredores de las categorías 60 a 69 años y 70 años y más podrán acceder a un descuento del 50% sobre el costo de inscripción vigente durante cada periodo.

Como parte del espíritu solidario que ha caracterizado al Maratón Internacional Lala, la edición 2027 contará con 150 números de inscripción con causa, destinados a corredores que deseen sumar a su reto personal una contribución social.

Este año, nos llena de orgullo apoyar a tres organizaciones que realizan una labor extraordinaria en favor de la inclusión, el acompañamiento y el bienestar: • Sonrisa Azul, en Torreón, dedicada a brindar apoyo a niñas, niños y jóvenes con autismo, así como a sus familias. • Fundación John Langdon Down, en Ciudad de México, con una amplia trayectoria impulsando la educación, atención e inclusión de personas con síndrome de Down. • Casa Colibrí, en Ciudad de México, que acompaña con amor, dignidad y cuidados paliativos a niñas y niños que enfrentan la batalla contra el cáncer.

Porque cuando una persona corre por alguien más, los 42 kilómetros adquieren un significado distinto: cada paso puede representar una oportunidad, cada kilómetro puede convertirse en esperanza y cada meta alcanzada puede transformarse en apoyo para quienes enfrentan desafíos mucho más grandes que una carrera. Ese es también el espíritu del Maratón Lala: correr con propósito, avanzar en comunidad y demostrar que el bienestar también se construye cuando nos movemos juntos por una causa. La edición 38 contará con un tiempo máximo de recorrido de 6 horas con 30 minutos a partir de la salida oficial. Asimismo, la prueba mantiene los estándares y certificaciones correspondientes para carreras de larga distancia, lo que la posiciona como una de las competencias más relevantes del calendario deportivo nacional. En Grupo Lala, el Maratón Internacional Lala representa una forma de acercar nuestro propósito de nutrir a México a la vida cotidiana de las personas, promoviendo el bienestar, la actividad física y la convivencia familiar a través de una de las tradiciones deportivas más queridas de la región. Desde la Comarca Lagunera, donde se encuentran nuestras raíces, esta competencia nos permite seguir fortaleciendo el vínculo con la comunidad e impulsar una visión de bienestar integral, en la que la nutrición y el movimiento son parte fundamental de una vida más activa y saludable. Para consultar información sobre categorías, servicios, premiaciones, reglamento y detalles de la competencia, visita: www.maratonlala.org .