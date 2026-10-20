POLITICÓN: Seguridad e infraestructura consolidan a Saltillo como sede de grandes encuentros

I. LA FIEBRE Luego que el diputado local Guillermo Ruiz Guerra alcanzara el éxito con su iniciativa para declarar al rodeo como patrimonio cultural intangible de Coahuila, hoy aparecerán, en la sesión del Poder Legislativo, dos propuestas más del mismo tipo: la primera la presentará Edna Dávalos y pretende otorgar el referido estatus a la Feria de la Uva y el Vino que se celebra en Parras de la Fuente. La segunda es impulsada por el lagunero Antonio Attolini y busca que “La Reliquia Lagunera” se incorpore también al patrimonio colectivo. Ahora habrá que escuchar cómo defiende cada diputado su propuesta. Por lo pronto, nadie quiere quedarse fuera de la celebración. II. ASEGUNES El problema con la proliferación de iniciativas de este tipo es que, cuando el reconocimiento –del tipo que sea– se otorga de manera masiva y casi automática, se abarata, pierde valor, deja de ser relevante. Además, si las iniciativas que aparecerán hoy en tribuna pasan sin mayores contratiempos, se corre el riesgo de que cada integrante del Poder Legislativo comience a buscar un elemento que le permita presumir en su distrito el logro. Así que no necesariamente se trata de iniciativas planchadas...

III. CITATORIOS FALSOS Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, fiscal especializada en Delitos Electorales de Coahuila, informó ayer que siguen abiertas entre 30 y 35 carpetas relacionadas con los comicios anteriores. Entre los casos está la distribución de citatorios falsos en Saltillo, Monclova y Matamoros. También hay denuncias por amenazas, coacción del voto y violencia política contra mujeres. Durante la campaña sobraron acusaciones; ahora toca saber qué encontró la Fiscalía y cuáles puede sostener con pruebas. La cifra permite conocer el tamaño del trabajo pendiente. Para medir los resultados falta algo más que contar carpetas: hay que saber qué pasó con ellas. IV. ¿SE LE PEGÓ? La fiscal debería ponerle velocidad a las investigaciones. La Fiscalía Electoral no enfrenta todo el año el volumen de denuncias de otras instancias; su mayor actividad se concentra alrededor de los comicios. Por eso cuesta entender que los expedientes sigan esperando mientras se acerca otra elección. Habrá casos complejos, pero la lentitud excesiva tampoco puede convertirse en método de trabajo. A este paso comenzará el siguiente proceso y todavía estaremos preguntando por el anterior. Tanta pachorra ya resulta familiar. ¿Se le pegó?

V. ABRIR CAMINO De la gira del secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares, a la convención de semiconductores en Estados Unidos, que comentamos aquí, nos cuentan un detalle: lo acompañó Reginaldo Calderón, director de ProMonclova, junto con representantes del Instituto Tecnológico Superior de Monclova. El alcalde Carlos Villarreal ha respaldado la preparación de jóvenes para esta industria y busca que la Región Centro figure entre las opciones para nuevas inversiones en Coahuila. Monclova necesita otras fuentes de empleo; para conseguirlas hay que tocar puertas y formar gente. VI. GENTE PREPARADA Nos cuentan que el trabajo viene desde las aulas. El Instituto Tecnológico Superior de Monclova tiene un laboratorio y ofrece capacitación en semiconductores, con apoyo estatal y acompañamiento del Ayuntamiento. La idea es preparar nuevos talentos mientras se buscan empresas que puedan contratarlos. Esa combinación fortalece a Monclova como opción para recibir nuevas inversiones. El alcalde está involucrando al municipio en una actividad que puede ampliar sus opciones económicas.

VII. ANFITRIONES NACIONALES Saltillo vuelve a ser anfitrión de un encuentro nacional. Después de recibir la Convención Nacional Ganadera, ahora toca el turno a los industriales de Canacintra, que se reunirán del 21 al 23 de octubre. Arturo Reveles Márquez, presidente del organismo en la Región Sureste, encabeza la organización de un evento que atraerá empresarios de todo México. Hay razones para que Coahuila sea elegido para estas reuniones: su fortaleza industrial, infraestructura y condiciones de seguridad forman parte de sus atractivos. ¿Cuántas ciudades pueden ofrecer hoy esa combinación para recibir encuentros de esta magnitud? VIII. CONFIANZA Y NEGOCIOS La seguridad también cuenta cuando se elige una sede para reunir a empresarios de todo el país. De acuerdo con dirigentes de Canacintra, las condiciones de Coahuila influyeron en la decisión de celebrar aquí su convención nacional. Es un reconocimiento al trabajo de seguridad pública y una oportunidad para la economía local. La presencia de industriales, armadoras y proveedores permitirá mostrar lo que ofrece la Región Sureste, además de generar actividad para hoteles, restaurantes y comercios.