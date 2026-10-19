$!María Corina Machado habla sobre el futuro de Venezuela y su relación con el gobierno de Trump

La líder de la oposición de Venezuela, a quien se le impide entrar a su país, habló con el Times sobre sus esfuerzos para regresar. María Corina Machado es la líder más popular de la oposición en Venezuela. Pero no ha podido regresar a su país desde el año pasado, cuando salió para recibir el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, el gobierno de Donald Trump capturó al líder autocrático de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026, e instaló en el poder a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, con lo que pasó por alto a Machado para el puesto de liderazgo.

El movimiento político de Machado ganó las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, cuando el Estado detuvo, golpeó y encarceló a sus partidarios. Pero el partido gobernante se negó a ceder el poder y continúa gobernando bajo la supervisión del presidente Trump. Machado quiere regresar a Venezuela y postularse para la presidencia en otra elección. Habló esta semana con Julie Turkewitz, la jefa de la corresponsalía de The New York Times en los Andes. Se reunieron en Panamá, donde Machado se está quedando.

A continuación, presentamos extractos de la extensa entrevista, en la cual Machado criticó a quien el gobierno de Trump eligió como socia en Venezuela y habló sobre el futuro de su país. Quiero empezar hablando sobre dónde estamos ahora. ¿Usted ha sido relegada políticamente por Estados Unidos? Este es un momento verdaderamente transformativo. Creo que Venezuela ha tenido un cambio cultural para bien, a pesar de que pasó por un calvario de 27 años y tanta devastación. Lo que hemos hecho en estos últimos años es algo imparable e irreversible. Así que probablemente tenemos diferentes plazos con el gobierno de Estados Unidos, pero no tengo dudas de que tenemos la misma visión en términos de una transición democrática. Y en ese sentido, no se puede dejar de lado la voluntad de un pueblo que ha decidido ser libre y que se ha organizado para lograrlo.

¿Está de acuerdo con la decisión de Estados Unidos de mantener a Delcy Rodríguez en el poder? Esa era una posibilidad. Ciertamente está haciendo todo lo que le han dicho. Y eso puede ser cómodo para ciertos intereses en términos de avanzar sin contratiempos. Creo que, por supuesto, podría haberse hecho sin ella, porque es parte del sistema criminal. Pero es lo que hay y aquí es donde estamos y, como dije antes, al pueblo venezolano le conviene que esto funcione. Si se convierte en la próxima líder del país, ¿cuál es su plan específico para lo que pasará con los líderes de alto nivel del gobierno actual? Ha hablado de la idea de justicia. Específicamente, ¿cómo sería ese proceso? Queremos que Venezuela cambie, así que algo que sin duda no haremos es actuar como lo ha hecho el régimen, violando los derechos humanos y violando la Constitución. Por lo tanto, definitivamente estamos decididos a ofrecer justicia y respeto por los derechos de incluso aquellas personas que violaron nuestros propios derechos. Porque esto tiene que ser la base de un marco institucional que durará por generaciones venideras. Así que no nos mueven la venganza ni el odio.

Nos mueve la verdad y el hecho de que tenemos que asegurar que esos crímenes nunca se repitan en Venezuela. Nuestra propuesta es crear una comisión de la verdad que esté integrada por personas que tengan respeto y credibilidad en toda la sociedad venezolana y puedan abordar, caso por caso, cómo avanzar; que tomen en cuenta no solo la gravedad, la seriedad de los crímenes cometidos, sino también la disposición de cada individuo a pedir perdón, a facilitar el proceso, a facilitar la justicia. ¿Algunas de las figuras más importantes —por ejemplo Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz— enfrentarían cargos con posibilidad de prisión en un nuevo gobierno? [Como vicepresidenta bajo el mandato de Maduro, Rodríguez ayudó a liderar un gobierno en el que los abusos a los derechos humanos eran usuales. El gobierno de Trump le impuso sanciones en 2018, y la llamó una figura clave en la consolidación del gobierno autoritario de Maduro; el mismo gobierno levantó las sanciones este año después de elegirla como líder de Venezuela. Como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a cargo de la policía y las prisiones, Cabello ha supervisado una represión generalizada en Venezuela, según la ONU. El gobierno de Trump también le impuso sanciones y lo nombró como acusado en una imputación de narcotráfico del 3 de enero contra Maduro, pero él permanece en el gobierno de Rodríguez]. En nuestra Constitución y los tratados internacionales, hay crímenes que no son sujetos a amnistía o perdón. Por ejemplo, violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad o terrorismo. Creo que debería ser una comisión independiente la que aborde este problema, y creo que nadie debería establecer de antemano cuál va a ser el castigo para aquellos que han cometido crímenes.

¿Pero la prisión estaría sobre la mesa? En un país tan lastimado por el crimen sistemático y masivo, la noción de impunidad sería muy muy peligrosa porque eso podría poner a sectores de la población en contra del proceso, porque la gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo. ¿Qué pasa con los individuos de menor rango, como el guardia en la cárcel de El Rodeo, que posiblemente participó en actos de tortura pero que dice que estaba obedeciendo una orden de un superior? ¿Esa persona enfrenta a la justicia? ¿Esa persona va a prisión?

Estás mencionando solo un caso, pero esto se extiende a prácticamente todos los sectores. Así que sí, la sociedad venezolana tendrá que hacer concesiones para que podamos avanzar. Y es por eso que la comisión de la verdad es tan importante, porque no lo estamos ignorando. Lo estamos abordando. Las cosas deben saberse en primer lugar, y el reconocimiento a las víctimas y las reparaciones a las víctimas son absolutamente una prioridad. ¿Cree que Estados Unidos tendría que hacer cumplir los resultados de una elección? ¿Y cómo lo haría? No, no lo creo. No hoy. Debería haberse hecho hace dos años. ¿Qué debería haber pasado específicamente hace dos años? Bueno, el pueblo venezolano se organizó, votó y demostró una victoria aplastante el 28 de julio de 2024. Creo que la comunidad internacional en su conjunto debería haber hecho cumplir ese resultado.

¿Está molesta con el gobierno de Joe Biden por no hacer más después de julio de 2024? Creo que la comunidad internacional en su conjunto nunca decidió actuar con decisión. Y creo que fue un precedente terrible porque el mensaje que envías a las sociedades es que al final están por su cuenta. ¿Habría recibido con agrado una acción militar por parte de Estados Unidos? Como lo que ocurrió el 3 de enero, sí. ¿Por qué Estados Unidos no ha facilitado su regreso a Venezuela? No hay ninguna otra persona en Venezuela que desee que este proceso de tres etapas tenga éxito. [Estados Unidos ha dicho que su participación en Venezuela tendrá tres fases: estabilización, recuperación económica y transición a la democracia]. Creo que mi presencia en Venezuela es un factor importante para ayudar y fortalecer el éxito del proceso. Así que el hecho de que regrese ayudará a canalizar toda esta ansiedad que está aumentando y que estamos viendo en tantas manifestaciones y protestas. Yo diría que cualquiera que se oponga a mi presencia en Venezuela no quiere que el proceso tenga éxito.

¿Hay personas en el gobierno de Trump que tampoco quieren que regrese? Creo que hay, en Estados Unidos, en diferentes sectores, personas que realmente apoyan mi regreso, y personas que tienen dudas de que se pueda hacer de manera segura. Estados Unidos tiene un poder enorme en Venezuela. ¿Por qué Marco Rubio, por ejemplo, no ha facilitado su regreso? No sé la respuesta en cuanto a su decisión, pero puedo decirte lo que me ha dicho. Y él ha sido muy claro respecto a mi derecho de regresar a mi país; y que el presidente le había dicho a Delcy Rodríguez que no se me debe hacer daño cuando regrese. Y creo en su palabra. Sé que tiene una relación que se remonta a hace años con Marco Rubio. ¿Cómo es su relación ahora? ¿Con qué frecuencia se comunican? Mantendré eso en privado porque he aprendido que para construir relaciones duraderas hay que actuar con prudencia. ¿Qué pasó cuando intentó regresar a Venezuela después de los terremotos de junio? Bueno, la primera vez intenté pasar por Curazao, y a mi avión se le ordenó dar la vuelta; yo estaba en el avión en el aire. Y la segunda vez vine a Panamá, compré pasajes para un vuelo comercial y el régimen cerró el espacio aéreo en Venezuela. Solo quiero confirmar, ¿hubo siete intentos en total para regresar? Sí. ¿No sabe o no dirá quién la detuvo específicamente? No lo sé, y prefiero no especular, pero sin duda creo que el gobierno de Venezuela, el régimen en Venezuela, estuvo involucrado. ¿Le preocupa que al regresar a Venezuela se encuentre con falta de energía, miedo, gente que siente cierta comodidad con la situación? ¿Le preocupa que la gente no salga a las calles?

Mira lo que ya está pasando, y yo no estoy ahí. Por un lado, estás viendo las declaraciones de expresos políticos, líderes sindicales, maestros. Ya se están expresando de esta manera por primera vez en muchos muchos años. Y ese es uno de los resultados positivos del 3 de enero. Queremos convertir esto en una discusión masiva en pequeñas asambleas, diminutas asambleas, miles de ellas por todo el país y usando tecnología e inteligencia artificial —ya tenemos una plataforma— para recopilar todo eso y escuchar verdaderamente lo que el pueblo venezolano está diciendo.

¿Mantendría el acuerdo de Chevron tal como está? No me sorprendería si los representantes de esta empresa y otras que han firmado contratos en este momento quisieran mejorar los términos de sus contratos una vez que hayamos terminado. El hecho de que tendremos un sistema fiscal transparente y atractivo que pueda ser estable a largo plazo, y el hecho de que ofreceremos arbitraje internacional, todo esto impacta directamente en su tasa de rendimiento y hace que todas estas inversiones sean mucho más rentables. ¿Cómo se logra que el gobierno de Delcy Rodríguez entregue el poder? Hoy Delcy Rodríguez sigue instrucciones que provienen del gobierno de Estados Unidos. El presidente Trump y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han expuesto un plan de tres fases que incluye una transición. Hay opciones, pero sin duda el hecho de que Estados Unidos tenga actualmente a miembros de alto rango del régimen enfrentando a la justicia en su país deja muy en claro cuál es la alternativa.

Pero un dilema muy real que enfrenta es que, a todas luces, Delcy Rodríguez está haciendo todo lo que pide Estados Unidos. El gobierno de Trump realmente tiene un enorme control para hacer lo que quiera en Venezuela. En un nuevo gobierno bajo María Corina Machado, el gobierno de Trump podría no tener tanto control. ¿Por qué querría el gobierno de Trump renunciar a su situación actual? No veo un dilema ahí, porque si tienes que elegir entre el miedo y la convicción en cuanto a tu aliado, tu socio, sin duda optarías por lo segundo. Este gobierno de Trump está muy enfocado en lograr acuerdos y obtener ganancias y no en ideales o convicciones más amplios de democracia. Creo que desde cualquier perspectiva en la que abordes la situación venezolana en este momento, avanzar hacia la transición es una situación en la que todos ganan. Desde la perspectiva migratoria, tienes a más de un millón de venezolanos en Estados Unidos. El 65 por ciento de ellos dice que quiere regresar si hay una transición democrática. Y necesitas tener un socio que esté verdaderamente comprometido a desmantelar el régimen de terror, no uno que trate de complacer hasta un momento futuro en el que puedan traer de vuelta el estado anterior. Y tercero, desde una perspectiva económica y energética, sí, se están haciendo algunos acuerdos ahora, pero es una fracción de lo que se hará una vez que tengamos seguridad, estabilidad y legitimidad en Venezuela. También creo que el mayor legado que tendrá el presidente Trump en este hemisferio es poder tener una nación que reconstruya sus instituciones y que se convierta en el aliado más fuerte de Estados Unidos en la región. Cuando vio salir al presidente Trump el 3 de enero y decir: “María Corina no tiene el apoyo dentro del país” —después de que usted hizo todas las cosas que sabemos que hizo en su país—, ¿cuál fue su respuesta en ese momento?

Mi apreciación fue que se refería a las fuerzas de seguridad. Y creo que sin duda en los altos mandos hay individuos que me han perseguido a mí y a nuestro equipo por años. Y en ese grupo tan pequeño sin duda no tengo apoyo. Pero ellos [los funcionarios de Trump] saben mejor que nadie lo que siente y cree el resto de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales en Venezuela. Su apoyo a nuestro movimiento es enorme. ¿Estaba enojada en ese momento? Estaba sorprendida. ¿Necesita a Estados Unidos de su lado para que haya una elección libre y justa? Sin duda lo necesitamos. Y confío en que lo tendremos, lo tenemos. Tenemos al gobierno de Estados Unidos. Y creo que tenemos al Congreso de Estados Unidos, en ambos partidos. Pero yendo aún más lejos, creo que el pueblo estadounidense apoya nuestra causa. Esto va a funcionar, esto le va a demostrar al mundo que incluso la tiranía más cruel y corrupta puede ser desmantelada gracias a la voluntad de un pueblo y al apoyo de líderes democráticos. Y es por eso que este movimiento es tan poderoso, porque está impulsado por valores y virtudes y tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la transparencia. Y tiene que ver con el bien.