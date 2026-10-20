Coahuila: Aplasta juventud morenista a vieja escuela de políticos

El senador Luis Fernando Salazar y el delegado del Bienestar región centro, Pepe Erives , rechazaron participar en la reciente convocatoria de la 4T para candidatos a las alcaldías.

Dos de los políticos más experimentados en Morena Coahuila demostraron que, en este organismo, aún existe la vergüenza política y el respeto a la fama pública.

La razón de ambos es que, aunque tenían muchas ganas de ir respectivamente por las alcaldías de Torreón y de Monclova, no era su momento, pues los idus de octubre no estaban a su favor.

Pero lo más importante es que ninguno quiso exponer su talento y prestigio político a la fama pública de perdedor.

En contrapartida, a los jóvenes morenistas saltillenses, Alberto Hurtado y Alejandra Salazar, el prestigio político, al parecer, es lo que menos importa, pues perdiendo, ganan.

El legislador local y la regidora sarapera, sabedores de que el que sea candidato de Morena será derrotado por el alcalde Javier Díaz, ya negociaron su fracaso.

Los noveles morenistas, en una muestra de pragmatismo comercial, pidieron a la planilla ganadora de la elección en el 2027 posiciones en el próximo ayuntamiento para integrantes de su equipo.

El argumento es que mantener a su grupo les cuesta una lana, y por eso solicitaron a la planilla priista que les asignen cuatro direcciones municipales, para dejar de pagarles de su bolsillo.

La vieja escuela parece que se quedó corta contra la nueva camada de políticos morenistas en Coahuila.

Todo cambia...

GUERRA EN LA FRONTERA

La disputa por la alcaldía de Piedras Negras, en el 2027, entre el morenista Jacobo Rodríguez y el priista Memo Ruiz será una de las más llamativas en Coahuila.

Jacobo gobierna actualmente la población fronteriza, con una buena base de aceptación ciudadana y constantes confrontaciones con regidores del Revolucionario Institucional.

El diputado local Guillermo Ruiz trae un fuerte activismo en colonias y sectores populares de la ciudad, y cuenta con todo el apoyo oficial, aunque batalla en las encuestas de popularidad.

El reto de Jacobo Rodríguez es ganar la reelección y enfilarse en automático por la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila, en el 2030.

El objetivo de Memo es proclamarse alcalde de Piedras Negras y descarrilar al actual edil morenista en su tránsito a la gubernatura coahuilteca.

DECISIÓN PRESIDENCIAL

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Leonel Cota renunciar a la subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ante la designación de su hijo como aspirante a gobernador en Baja California.

La mandataria nacional explicó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, luego de que Manuel Alejandro Cota fue designado precandidato a gobernador en Baja California Sur.

“Yo se lo pedí, porque no creo que esté bien que él esté aquí, mientras su hijo está compitiendo, pues se puede malinterpretar que pueda favorecerlo desde el cargo”, expuso.

Leonel fue invitado por la dirigencia nacional de Morena a sumarse en tareas partidistas...

TODOS CONTRA ATTOLINI

En Torreón, el edil Miguel Ángel Riquelme puso a San Juditas de cabeza para que se le cumpla el milagro de que el diputado local Antonio Attolini no sea el candidato de Morena a la alcaldía.

Es que Attolini Murra, con el solo hecho de abanderar a Morena por la presidencia municipal, se integrará como regidor del ayuntamiento al concluir la elección, por acuerdo electoral.

Y es sabido que el aguerrido político lagunero no es una perita en dulce a la hora de señalar y criticar el desempeño de las autoridades municipales.

A Miguel se le acomoda la llegada de la diputada federal de la 4T, Cintia Cuevas, y, en el mejor de los casos, el arribo de su protegido, Shamir Fernández.

Veremos y diremos...

LA PREGUNTA DE HOY:

¿Es en serio que el empresario Gerardo Covarrubias se registró por Morena para la alcaldía de Ramos Arizpe?