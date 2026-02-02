Realizan encuesta sobre proyecto de nuevo puente internacional entre Acuña y Del Rio, Texas

ACUÑA, COAH.- La Presidencia Municipal de Acuña y el Gobierno del Estado de Coahuila realizaron una encuesta de opinión pública en torno al proyecto del Puente Internacional Acuña–Del Rio II.

El estudio, a cargo de FOA Consultores, tiene como propósito recabar información técnica y social que permita avanzar en la planeación de esta obra, informó la presidencia municipal mediante un comunicado.

La encuesta busca conocer la percepción ciudadana sobre los beneficios del nuevo cruce fronterizo, entre ellos mejorar la conectividad, reducir los tiempos de espera y fortalecer el tránsito vehicular y comercial entre Acuña, Coahuila, y Del Rio, Texas.

Personal debidamente identificado aplicó cuestionarios y realizó levantamientos en distintos puntos de la ciudad, incluyendo aforos vehiculares y medición de tiempos de cruce.