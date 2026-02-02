Realizan encuesta sobre proyecto de nuevo puente internacional entre Acuña y Del Rio, Texas

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 2 febrero 2026
    Realizan encuesta sobre proyecto de nuevo puente internacional entre Acuña y Del Rio, Texas
    Personal de FOA Consultores aplicó encuestas y realizó levantamientos en distintos puntos de Acuña como parte del estudio para el proyecto del nuevo puente internacional.

El proyecto del Puente Internacional Acuña–Del Rio II busca mejorar la conectividad y reducir los tiempos de cruce entre Acuña, Coahuila, y Del Rio, Texas

ACUÑA, COAH.- La Presidencia Municipal de Acuña y el Gobierno del Estado de Coahuila realizaron una encuesta de opinión pública en torno al proyecto del Puente Internacional Acuña–Del Rio II.

El estudio, a cargo de FOA Consultores, tiene como propósito recabar información técnica y social que permita avanzar en la planeación de esta obra, informó la presidencia municipal mediante un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Arqui Juve es reconocido por Forbes entre los 12 líderes en innovación

La encuesta busca conocer la percepción ciudadana sobre los beneficios del nuevo cruce fronterizo, entre ellos mejorar la conectividad, reducir los tiempos de espera y fortalecer el tránsito vehicular y comercial entre Acuña, Coahuila, y Del Rio, Texas.

Personal debidamente identificado aplicó cuestionarios y realizó levantamientos en distintos puntos de la ciudad, incluyendo aforos vehiculares y medición de tiempos de cruce.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cruce Fronterizo

Localizaciones


Acuña
Coahuila

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros
Plantean que el intercambio entre fuerzas políticas debe centrarse en resultados en los temas que consideró prioritarios.

‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder
Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero

Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero
El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...

El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...
Taylor Rehmet venció en esta elección en Texas, rompiendo una racha de derrotas de más de tres décadas en esta zona de Estados Unidos.

Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!
true

Más allá del sueño americano
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores