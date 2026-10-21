Recibirá don Ramiro Guzmán de Alba la Presea al Mérito Ciudadano en Acuña 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Recibirá don Ramiro Guzmán de Alba la Presea al Mérito Ciudadano en Acuña 2026
    El secretario del Ayuntamiento, Héctor Alberto de Luna Sánchez, anunció la designación del ingeniero acuñense Ramiro Guzmán de Alba como ganador de la presea al mérito ciudadano 2026, en Acuña. CORTESÍA

El Comité de Evaluación seleccionó al ingeniero por su trayectoria y participación en actividades de beneficio para la comunidad en la ciudad fronteriza

ACUÑA, COAH.- El ingeniero Ramiro Guzmán de Alba recibirá el próximo 29 de octubre la Presea al Mérito Ciudadano Manuel Acuña 2026, tras ser seleccionado por su trayectoria y participación en diversas actividades en beneficio de la comunidad acuñense.

El secretario del Ayuntamiento de Acuña, Héctor Alberto de Luna Sánchez, dio a conocer la designación el 20 de octubre, acompañado de la síndica de Mayoría, María Eugenia Calderón; la regidora Ángela Salinas y el regidor Ricardo Treviño.

Alistan en Saltillo operativo para Halloween y Día de Muertos con más de mil 200 elementos

“El jurado tuvo a bien elegir y dictaminar al Ing. Ramiro Guzmán de Alba”, expresó el funcionario durante la presentación del resultado del proceso de selección.

Al explicar los motivos del reconocimiento, De Luna Sánchez describió al galardonado como “una persona muy distinguida aquí en nuestro municipio que se ha desempeñado en un sinfín de actividades siempre en apoyo de la ciudadanía”.

La decisión fue tomada por el Comité de Evaluación, cuyos integrantes se reunieron el 19 de octubre a las 12:00 horas para analizar las propuestas recibidas y emitir el dictamen correspondiente a esta edición.

El procedimiento tuvo como punto de partida la convocatoria publicada el 14 de septiembre, mediante la cual se recibieron postulaciones para otorgar la distinción ciudadana.

“El 14 de septiembre de este año se emitió la convocatoria para otorgar la Presea al Mérito Ciudadano, en la cual recibimos varias propuestas”, se informó durante el anuncio.

Tras la revisión de las candidaturas, el comité determinó reconocer al ingeniero por sus aportaciones a la comunidad. El resultado fue presentado públicamente por los representantes municipales al día siguiente de la reunión de evaluación.

Presentan ‘CONTIGO’, plataforma digital para la prevención y seguimiento del suicidio en Saltillo

Durante el mensaje también se confirmó la fecha de entrega.

“La Presea Manuel Acuña se entregará el próximo 29 de octubre a la persona que fue galardonada”, señalaron.

De Luna Sánchez felicitó a Guzmán de Alba por su elección como acreedor de la Presea al Mérito Ciudadano Manuel Acuña 2026, cuya entrega reconocerá su trayectoria de servicio y apoyo a la ciudadanía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reconocimiento
Ciudadanía
Frontera México-Estados Unidos

Localizaciones


Acuña

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Santos milagroso

Santos milagroso
true

‘Tumba’ Ricardo Mejía entrega de carbón en CFE
true

POLITICÓN: Tras resultados del Rodeo Saltillo, ahora Manolo Jiménez pide propuestas a críticos

El poste cayó por completo tras el choque registrado sobre el bulevar Saltillo, con dirección a la calle Reynosa.

Derriba estudiante un poste de concreto tras quedarse dormido en Saltillo; se dirigía al ITS
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará mil 270 elementos para reforzar la vigilancia y la vialidad durante Halloween y Día de Muertos.

Alistan en Saltillo operativo para Halloween y Día de Muertos con más de mil 200 elementos
La academia del Biblioparque Norte ofrece grupos infantiles y para adultos, desde principiantes hasta niveles intermedios y avanzados.

Desde tenis hasta tiro con arco: conoce las academias del Biblioparque Norte
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, culpó a Estados Unidos y a SpaceX de los problemas, que persistieron durante la mayor parte de la semana pasada.

Elon Musk optó por restringir el acceso de Ucrania a Starlink sin consultar a Trump
La inteligencia artificial y su creciente infraestructura física se han convertido en parte de la campaña electoral de demócratas y republicanos de cara a las legislativas de medio mandato en Estados Unidos.

La IA entra como un factor electoral incómodo en EU entre recelo social y las donaciones