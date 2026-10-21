Recibirá don Ramiro Guzmán de Alba la Presea al Mérito Ciudadano en Acuña 2026

El secretario del Ayuntamiento de Acuña, Héctor Alberto de Luna Sánchez, dio a conocer la designación el 20 de octubre, acompañado de la síndica de Mayoría, María Eugenia Calderón; la regidora Ángela Salinas y el regidor Ricardo Treviño.

ACUÑA, COAH.- El ingeniero Ramiro Guzmán de Alba recibirá el próximo 29 de octubre la Presea al Mérito Ciudadano Manuel Acuña 2026, tras ser seleccionado por su trayectoria y participación en diversas actividades en beneficio de la comunidad acuñense.

“El jurado tuvo a bien elegir y dictaminar al Ing. Ramiro Guzmán de Alba”, expresó el funcionario durante la presentación del resultado del proceso de selección.

Al explicar los motivos del reconocimiento, De Luna Sánchez describió al galardonado como “una persona muy distinguida aquí en nuestro municipio que se ha desempeñado en un sinfín de actividades siempre en apoyo de la ciudadanía”.

La decisión fue tomada por el Comité de Evaluación, cuyos integrantes se reunieron el 19 de octubre a las 12:00 horas para analizar las propuestas recibidas y emitir el dictamen correspondiente a esta edición.

El procedimiento tuvo como punto de partida la convocatoria publicada el 14 de septiembre, mediante la cual se recibieron postulaciones para otorgar la distinción ciudadana.

“El 14 de septiembre de este año se emitió la convocatoria para otorgar la Presea al Mérito Ciudadano, en la cual recibimos varias propuestas”, se informó durante el anuncio.

Tras la revisión de las candidaturas, el comité determinó reconocer al ingeniero por sus aportaciones a la comunidad. El resultado fue presentado públicamente por los representantes municipales al día siguiente de la reunión de evaluación.