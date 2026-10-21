Presentan ‘CONTIGO’, plataforma digital para la prevención y seguimiento del suicidio en Saltillo

Durante el encuentro, el director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Alberto Salinas, explicó que la estrategia surge a partir de un diagnóstico estadístico sobre el comportamiento de esta problemática en la ciudad entre los años 2018 y 2024, elaborado con datos de la Fiscalía General del Estado.

En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal de Saltillo y el Gobierno del Estado de Coahuila, se llevó a cabo la presentación del sistema “CONTIGO”, una herramienta tecnológica orientada al registro, canalización y seguimiento integral de la prevención del suicidio en la capital coahuilense.

“En 2024, la tasa nacional de suicidio fue de 6.8 personas por cada 100 mil habitantes; Saltillo registró una tasa de 10.46. Por esta razón, el gobierno municipal y estatal han asumido esta problemática como prioridad en la agenda de políticas públicas”, señaló el titular del IMPLAN.

Salinas destacó que la plataforma permitirá articular el trabajo institucional mediante un expediente unificado. “Por primera vez, Saltillo cuenta con una herramienta que permitirá integrar información entre dependencias y la toma de decisiones con datos transversales. Además de su valor técnico, CONTIGO tiene un profundo valor humano”, enfatizó.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Saltillo, Luly López, subrayó que el objetivo central de la iniciativa es evitar esfuerzos aislados y garantizar una respuesta oportuna ante casos urgentes reportados por las distintas corporaciones e instituciones de salud.

“Esta plataforma tiene el objetivo de sistematizar la coordinación que se tiene entre las diferentes dependencias municipales y estatales. Es un instrumento que nos permite crear un solo expediente de un paciente, permitiendo dar atención oportuna, seguimiento y fortalecer la comunicación”, declaró López.

En su intervención, Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, resaltó la importancia de la recolección de datos duros para guiar las políticas públicas y atender las causas de fondo, tales como el deterioro de la salud mental tras la pandemia y el consumo de sustancias.

“No podemos atacar lo que no conocemos, por eso tenemos que tener datos. Estas acciones van a impactar en nuestras familias y en la comunidad. Vale la pena todo esfuerzo por la salud de nuestra gente”, afirmó la titular del organismo estatal.

Finalmente, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, reconoció el compromiso de las dependencias involucradas y reafirmó la disposición de la administración municipal para trabajar de manera coordinada con el estado en materia de salud mental y recomposición del tejido social.

“Nos sumamos completamente a esta gran estrategia a nivel de estado para poder, desde nuestra trinchera, ayudar a que las y los saltillenses puedan recibir la atención necesaria. Pedir ayuda no significa debilidad, sino valentía para mejorar la calidad de vida”, concluyó el edil.