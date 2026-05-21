Refuerzan operativos de vigilancia en distintos sectores de Acuña
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Los operativos incluyen colonias, zonas comerciales y puntos estratégicos
ACUÑA, COAH.- Con el compromiso de garantizar la tranquilidad y proteger a las familias acuñenses, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno intensifican los operativos preventivos y los recorridos de vigilancia en distintos sectores de la ciudad.
El secretario del Ayuntamiento, José Juan Santos Terrazas, informó que estas acciones se realizan de manera permanente en colonias, zonas comerciales y puntos estratégicos, en coordinación con corporaciones estatales, federales y elementos de investigación.
Durante los recorridos, explicó, se llevan a cabo revisiones preventivas y verificaciones para identificar a personas vinculadas con hechos delictivos o con órdenes judiciales vigentes.
“Gracias a estos operativos se han obtenido resultados importantes en beneficio de la seguridad de la comunidad. Elementos especializados en investigación, seguridad pública y cumplimiento de órdenes trabajan unidos para fortalecer el orden y disminuir la incidencia delictiva”, señaló.
Finalmente, Santos Terrazas hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación sospechosa o hecho delictivo.
“La participación de todas y todos es fundamental para construir una ciudad más segura”, subrayó.