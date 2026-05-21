Refuerzan operativos de vigilancia en distintos sectores de Acuña

El secretario del Ayuntamiento, José Juan Santos Terrazas , informó que estas acciones se realizan de manera permanente en colonias, zonas comerciales y puntos estratégicos, en coordinación con corporaciones estatales, federales y elementos de investigación.

ACUÑA, COAH.- Con el compromiso de garantizar la tranquilidad y proteger a las familias acuñenses, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno intensifican los operativos preventivos y los recorridos de vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

Durante los recorridos, explicó, se llevan a cabo revisiones preventivas y verificaciones para identificar a personas vinculadas con hechos delictivos o con órdenes judiciales vigentes.

“Gracias a estos operativos se han obtenido resultados importantes en beneficio de la seguridad de la comunidad. Elementos especializados en investigación, seguridad pública y cumplimiento de órdenes trabajan unidos para fortalecer el orden y disminuir la incidencia delictiva”, señaló.

Finalmente, Santos Terrazas hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación sospechosa o hecho delictivo.

“La participación de todas y todos es fundamental para construir una ciudad más segura”, subrayó.