Acuña: invitan a aprovechar los servicios gratuitos de la Unidad Médica Municipal La Esperanza

La directora del centro, Úrsula Cariño Estrada Lomelí, destacó que diariamente se brindan consultas de especialidad en psiquiatría, psicología, nutrición, odontología y medicina familiar.

ACUÑA, COAH.- La Unidad Médica Municipal “La Esperanza” ofrece atención integral y gratuita a personas que no cuentan con servicios médicos del IMSS o ISSSTE, poniendo a disposición consultas externas y diversas especialidades.

Además, se desarrollan programas preventivos como detección de glucosa y presión arterial, examen clínico de mama, Papanicolaou, pruebas para Virus del Papiloma Humano (VPH) y estudios para la detección de enfermedades de transmisión sexual como VIH, sífilis y hepatitis C.

Otros servicios disponibles, previa cita o indicación médica, incluyen electrocardiogramas y ultrasonidos.

“En nuestra unidad todos los servicios son totalmente gratuitos. Atendemos de lunes a viernes, de 9:00 a 19:30 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. También pueden comunicarse al teléfono 877 107 5064”, puntualizó la directora.