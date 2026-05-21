Acuña: invitan a aprovechar los servicios gratuitos de la Unidad Médica Municipal La Esperanza

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    Acuña: invitan a aprovechar los servicios gratuitos de la Unidad Médica Municipal La Esperanza
    Diariamente se brindan consultas en psiquiatría, psicología, nutrición, odontología y medicina familiar. CORTESÍA

El servicio incluye consultas externas y atención en diversas especialidades médicas

ACUÑA, COAH.- La Unidad Médica Municipal “La Esperanza” ofrece atención integral y gratuita a personas que no cuentan con servicios médicos del IMSS o ISSSTE, poniendo a disposición consultas externas y diversas especialidades.

La directora del centro, Úrsula Cariño Estrada Lomelí, destacó que diariamente se brindan consultas de especialidad en psiquiatría, psicología, nutrición, odontología y medicina familiar.

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Además, se desarrollan programas preventivos como detección de glucosa y presión arterial, examen clínico de mama, Papanicolaou, pruebas para Virus del Papiloma Humano (VPH) y estudios para la detección de enfermedades de transmisión sexual como VIH, sífilis y hepatitis C.

Otros servicios disponibles, previa cita o indicación médica, incluyen electrocardiogramas y ultrasonidos.

“En nuestra unidad todos los servicios son totalmente gratuitos. Atendemos de lunes a viernes, de 9:00 a 19:30 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. También pueden comunicarse al teléfono 877 107 5064”, puntualizó la directora.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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