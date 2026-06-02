Regresan las tradicionales ‘Las Pulgas’ a la calle Ancha de Acuña

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Acuña
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    Regresan las tradicionales ‘Las Pulgas’ a la calle Ancha de Acuña
    Tras siete años de ausencia, las tradicionales “Pulgas” volvieron a la calle Ancha de Ciudad Acuña, donde cientos de comerciantes retomaron sus actividades en uno de los espacios más emblemáticos para el comercio popular de la ciudad. CORTESÍA

Alrededor de 350 comerciantes instalaron sus puestos en los alrededores de la Secundaria Hermanos Flores Magón, retomando una tradición que permaneció suspendida

ACUÑA, COAH.- Después de siete años de ausencia, este fin de semana regresaron las tradicionales “Pulgas” a la calle Ancha, con alrededor de 350 puestos instalados en las calles que rodean la Secundaria Hermanos Flores Magón, conocida como la Número 7, en Acuña.

El alcalde Emilio de Hoyos destacó la importancia histórica de este espacio y aseguró que la reactivación del comercio representa un beneficio directo para los habitantes de Acuña.

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“Con este tipo de acciones se reactiva la economía en la zona y se brinda a los comerciantes la oportunidad de ofrecer sus productos”, señaló.

Las “Pulgas” no solo ofrecen ropa usada y nueva, sino también artículos para el hogar, electrónicos, electrodomésticos, artículos deportivos y una amplia variedad de alimentos. Los puestos de comida se han convertido en un atractivo adicional, pues cientos de familias acuden cada fin de semana a desayunar o comer mientras recorren el mercado.

Con su reapertura, miles de personas podrán disfrutar nuevamente de este paseo emblemático, ya sea para comprar, degustar platillos típicos o simplemente dar la vuelta en un ambiente familiar y lleno de tradición.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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