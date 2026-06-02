Regresan las tradicionales ‘Las Pulgas’ a la calle Ancha de Acuña

El alcalde Emilio de Hoyos destacó la importancia histórica de este espacio y aseguró que la reactivación del comercio representa un beneficio directo para los habitantes de Acuña.

ACUÑA, COAH.- Después de siete años de ausencia, este fin de semana regresaron las tradicionales “Pulgas” a la calle Ancha, con alrededor de 350 puestos instalados en las calles que rodean la Secundaria Hermanos Flores Magón, conocida como la Número 7, en Acuña .

“Con este tipo de acciones se reactiva la economía en la zona y se brinda a los comerciantes la oportunidad de ofrecer sus productos”, señaló.

Las “Pulgas” no solo ofrecen ropa usada y nueva, sino también artículos para el hogar, electrónicos, electrodomésticos, artículos deportivos y una amplia variedad de alimentos. Los puestos de comida se han convertido en un atractivo adicional, pues cientos de familias acuden cada fin de semana a desayunar o comer mientras recorren el mercado.

Con su reapertura, miles de personas podrán disfrutar nuevamente de este paseo emblemático, ya sea para comprar, degustar platillos típicos o simplemente dar la vuelta en un ambiente familiar y lleno de tradición.