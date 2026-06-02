Fatiga, sueño excesivo y caída de cabello: indicadores de deficiencias nutricionales, advierten en Piedras Negras

La nutrióloga Mariana Valdez Moreno subrayó la importancia de acudir a consulta para detectar oportunamente deficiencias alimentarias que suelen pasar desapercibidas. Explicó que muchas personas no relacionan síntomas cotidianos con problemas de nutrición, aunque entre los más frecuentes se encuentran el cansancio constante, el exceso de sueño, la caída del cabello y las uñas quebradizas.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Piedras Negras refuerza la promoción de la atención nutricional en los centros de salud de la región, donde especialistas ofrecen orientación y seguimiento a pacientes de todas las edades.

De acuerdo con la especialista, estos signos pueden reflejar carencias específicas en el organismo. La fatiga persistente suele asociarse con deficiencia de hierro, que puede derivar en anemia, mientras que la pérdida de cabello se vincula con bajos niveles de vitamina B12.

Valdez Moreno advirtió sobre los riesgos de la automedicación y el consumo indiscriminado de suplementos vitamínicos. Señaló que tomar vitaminas sin conocer las necesidades reales del cuerpo puede resultar innecesario e incluso contraproducente.

Ante la presencia de estos síntomas, recomendó solicitar una valoración médica y nutricional, ya que una evaluación adecuada permite identificar la causa y establecer un tratamiento personalizado.

Respecto a los hábitos alimenticios, lamentó que la alimentación saludable aún no sea una prioridad en muchas familias. No obstante, destacó que la Secretaría de Salud mantiene campañas permanentes para fomentar mejores prácticas nutricionales y prevenir enfermedades relacionadas con una dieta deficiente.

Finalmente, aseguró que adoptar una dieta equilibrada no implica necesariamente un gasto elevado, pues los planes de alimentación pueden ajustarse a cualquier presupuesto. Reiteró que mejorar la salud a través de la nutrición es posible, siempre que exista disposición para modificar hábitos y mantener una alimentación adecuada.