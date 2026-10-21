Rescatan a conductor prensado tras choque en Acuña

ACUÑA, COAH.- Un conductor de 57 años fue rescatado y trasladado en condiciones graves de salud a un hospital después de quedar prensado en su automóvil durante un choque con volcadura registrado la mañana de este miércoles 21 de octubre, en el cruce de la carretera Presa y Reginaldo Ramón, en Acuña, Coahuila. El hombre fue identificado como Alonso Cruz, quien conducía un Chevrolet Beat modelo 2021, color blanco. Su extracción requirió la intervención de elementos de Bomberos, mientras que un pasajero de la misma unidad recibió valoración en el lugar.

De acuerdo con el reporte del Mando Coordinado Acuña, en el percance también participó un Hyundai Sonata modelo 2011, igualmente blanco, manejado por un joven de 18 años. Además de los dos vehículos, una barda metálica estuvo involucrada en el accidente. Los cuerpos de emergencia acudieron al cruce para auxiliar a los ocupantes. Elementos de Bomberos, a cargo de Omar Llanas, realizaron las maniobras necesarias para liberar al conductor del Beat. Tras el rescate, la unidad Coahuila 007, a cargo del paramédico Luis González, trasladó a Alonso Cruz a un hospital para su atención médica.

En el sitio también fue valorado Pavel Arturo, de 45 años, identificado como pasajero de la unidad afectada. La atención del percance comprendió tanto las labores de extracción del automovilista como la revisión de su acompañante. A raíz del accidente, las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la atención al volante para prevenir percances.