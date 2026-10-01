Río Devils se desborda en Texas; monitorean presa La Amistad en Acuña para descartar riesgos

El National Weather Service mantiene advertencias de inundación en diferentes puntos de Val Verde County. En Bakers Crossing, al norte de Comstock, el comportamiento del río alcanzó categoría de inundación mayor, mientras que estaciones ubicadas río abajo también registraron desbordamientos moderados.

ACUÑA, COAH.- La fuerte crecida del río Devils en Texas alcanzó niveles de inundación severa este jueves y mantiene bajo vigilancia a Ciudad Acuña , debido a que sus escurrimientos desembocan directamente en la presa internacional La Amistad y podrían modificar posteriormente el comportamiento del Río Bravo.

En Cauthorn Ranch, cerca de Juno, el nivel llegó durante la tarde a 17.9 pies, después de alcanzar un máximo de 18.1 pies en las últimas 24 horas. El nivel considerado de inundación en ese sitio es de apenas ocho pies. A esa altura, el propio servicio meteorológico advierte de afectaciones importantes en zonas bajas antes de llegar al embalse Amistad.

Más adelante, en Pafford Crossing, cerca de Comstock, el río alcanzó 7.2 pies, cuando el nivel de inundación comienza en cinco. El flujo puede cubrir amplias zonas de la planicie y arrastrar vehículos, equipo y ganado hacia La Amistad.

La creciente obliga a mantener atención en Acuña, aunque hasta ahora no existe una advertencia oficial de desbordamiento del Río Bravo ni indicaciones de evacuación para la ciudad.

El último reporte disponible de la Comisión Internacional de Límites y Aguas ubicaba a La Amistad con 955 millones de metros cúbicos almacenados al 29 de septiembre. Su capacidad de conservación es de 4 mil 40 millones y la capacidad para control de avenidas alcanza 6 mil 181 millones de metros cúbicos, por lo que el embalse disponía de un margen considerable antes de recibir esta avenida.

Esto significa que el incremento del Devils no se traduce automáticamente en una creciente peligrosa del Bravo, ya que la presa funciona como infraestructura de regulación y almacenamiento.

El escenario, sin embargo, seguirá sujeto a vigilancia por la magnitud de los escurrimientos y porque este jueves persisten condiciones para lluvias intensas en el noreste de Coahuila, acompañadas de actividad eléctrica.

La recomendación para la población es mantenerse pendiente únicamente de avisos oficiales y evitar zonas bajas, cauces y caminos susceptibles a inundación durante las próximas horas.