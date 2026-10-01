Legisladores de Coahuila plantean reforzar la seguridad escolar tras ataque en secundaria de Torreón

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    Legisladores de Coahuila plantean reforzar la seguridad escolar tras ataque en secundaria de Torreón
    El ataque en la Secundaria General Número 13 por parte de los gemelos dejó una persona muerta y cuatro lesionadas. CORTESÍA

Legisladores plantean revisar protocolos y reforzar la seguridad y atención en las escuelas tras el ataque en Torreón

Tras los hechos registrados este jueves en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, legisladores del Congreso de Coahuila expresaron su respaldo a la comunidad educativa y plantearon fortalecer las medidas de seguridad y prevención en los planteles.

El diputado Antonio Attolini Murra, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, consideró que, una vez concluida la investigación de los hechos por parte de las autoridades correspondientes, el Congreso deberá analizar si es necesario modificar protocolos, fortalecer la coordinación entre instituciones, mejorar la atención psicológica, ampliar la capacitación o realizar ajustes presupuestales y legales relacionados con la seguridad de las comunidades escolares.

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El ataque ocurrió este jueves en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, donde una persona perdió la vida y otras cuatro, entre docentes y un estudiante, resultaron lesionadas. La Fiscalía General del Estado informó que dos personas fueron detenidas en relación con los hechos y mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias, el móvil y la mecánica de la agresión.

Ante ello, el legislador lagunero señaló que la atención inmediata debe centrarse en las víctimas, sus familias y la comunidad escolar, y planteó que la revisión propuesta se lleve a cabo con la participación de autoridades educativas y de seguridad, especialistas, estudiantes, familias y trabajadores de los planteles, con el propósito de identificar las necesidades de las comunidades escolares.

La diputada Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación del Congreso estatal, también manifestó su respaldo a estudiantes, familias, docentes y personal del plantel y pidió avanzar en las iniciativas que ha presentado para brindar mayor protección y respaldo a los trabajadores de la educación, así como en aquellas relacionadas con la prevención y atención de la violencia escolar.

Hernández señaló que la seguridad de los docentes debe formar parte de las medidas de protección en las escuelas y planteó la necesidad de contar con prevención, protocolos de actuación, acompañamiento y atención a la salud mental.

“Hoy, ser maestro se ha convertido en una profesión de alto riesgo.”

Reiteró el llamado a los integrantes del Congreso a atender las propuestas pendientes y escuchar las necesidades de las comunidades educativas, con el objetivo de establecer medidas que permitan proteger tanto a quienes enseñan como a quienes estudian.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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