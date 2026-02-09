Rompiendo estereotipos: Presentan en Acuña el ‘Slow &amp; Loud Car Club’, un espacio exclusivo para mujeres

CIUDAD ACUÑA. – Bajo la premisa de que la pasión por el automovilismo no tiene género, se llevó a cabo la presentación oficial del Slow & Loud Car Club Acuña. Este organismo destaca no solo por su amor a los motores, sino por su firme compromiso con la labor social y el apoyo comunitario.

MÁS QUE UNA PASIÓN POR LOS AUTOS

A diferencia de los clubes de autos convencionales, Slow & Loud es un club exclusivo para mujeres. Sin importar la edad, el grupo reúne a conductoras apasionadas por los vehículos con diversas modificaciones, desafiando la idea de que este pasatiempo es únicamente para hombres.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes escalan chimenea de AHMSA en Monclova y se viralizan en redes