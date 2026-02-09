Rompiendo estereotipos: Presentan en Acuña el ‘Slow & Loud Car Club’, un espacio exclusivo para mujeres

Acuña
/ 9 febrero 2026
    Rompiendo estereotipos: Presentan en Acuña el ‘Slow &amp; Loud Car Club’, un espacio exclusivo para mujeres
    Además de la exhibición automotriz, Slow & Loud Car Club Acuña impulsa actividades altruistas y eventos de apoyo a causas sociales en la región. FOTO: REDES SOCIALES

El club, conformado exclusivamente por mujeres de Ciudad Acuña y Piedras Negras, promueve el intercambio de conocimientos mecánicos y estéticos en un entorno de convivencia segura

CIUDAD ACUÑA. – Bajo la premisa de que la pasión por el automovilismo no tiene género, se llevó a cabo la presentación oficial del Slow & Loud Car Club Acuña. Este organismo destaca no solo por su amor a los motores, sino por su firme compromiso con la labor social y el apoyo comunitario.

MÁS QUE UNA PASIÓN POR LOS AUTOS

A diferencia de los clubes de autos convencionales, Slow & Loud es un club exclusivo para mujeres. Sin importar la edad, el grupo reúne a conductoras apasionadas por los vehículos con diversas modificaciones, desafiando la idea de que este pasatiempo es únicamente para hombres.

El club busca ser una plataforma donde las integrantes puedan compartir conocimientos sobre mecánica y estética automotriz, mientras generan un espacio de convivencia segura y recreativa.

De acuerdo con la información presentada, el club tiene un enfoque dual:

Exhibición y Recreación: Fomentar la cultura automotriz en la región, permitiendo que la comunidad admire el trabajo y la personalización de sus vehículos.

Labor Altruista: El organismo se define como un grupo de beneficio para la sociedad, organizando y participando en eventos para recaudar apoyos destinados a diversas causas locales.

Con presencia de integrantes de Piedras Negras y Ciudad Acuña, el club mantiene sus puertas abiertas. Los requisitos para formar parte son:

Ser mujer (dueña de un vehículo con características modificadas).

Tener disposición para participar en actividades de ayuda comunitaria.

