Sobrevive bebé de dos años a ahogamiento en alberca de Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un niño de apenas dos años estuvo a punto de perder la vida tras un accidente en las albercas “San Ángel”, ubicadas en la calle La Madrid de la colonia Benito Juárez de Acuña. El hecho ocurrió cuando el menor, identificado como Lucas ¨N¨, fue encontrado flotando inconsciente en la zona de juegos acuáticos, sin portar chaleco salvavidas.

De acuerdo con el reporte policial, la madre del niño, Laura Yaneth ¨N¨, de 24 años, declaró que se encontraba conversando con unas amigas mientras su hijo jugaba en el agua. El momento de distracción terminó en tragedia potencial cuando varios presentes comenzaron a gritar al percatarse de que el menor no respondía.

TE PUEDE INTERESAR: Sí hay desabasto de vacuna contra la tuberculosis; acepta la Secretaría de Salud de Coahuila

Testigos indicaron que el niño fue sacado de inmediato del agua, y se solicitó auxilio a la Cruz Roja Mexicana. El paramédico Carlos Castillo encabezó las maniobras de reanimación cardiopulmonar que lograron estabilizarlo. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde se confirmó que continuaba con vida gracias a la rápida intervención de los socorristas.

En un principio, algunas versiones señalaban que el menor había fallecido, pero las autoridades confirmaron que su estado era estable. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia, Zona Norte II, junto con la Policía Municipal, acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido. Las investigaciones apuntan a que se trató de un accidente derivado de la falta de supervisión directa por parte de la madre.

Durante la inspección, personal de Recaudación de Rentas del Estado detectó que el establecimiento presuntamente realizaba venta de bebidas alcohólicas sin el permiso correspondiente. Debido a esta irregularidad, colocaron sellos de clausura en el lugar.

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar precauciones con menores en espacios acuáticos, ya que cualquier descuido, por mínimo que parezca, puede convertirse en una situación de riesgo mortal.

(Con información de medios locales)