Sí hay desabasto de vacuna contra la tuberculosis; acepta la Secretaría de Salud de Coahuila

    La Secretaría de Salud afirma que no hay riesgo si el niño no recibe la vacuna en el primer año de su vida. FOTO: ESPECIAL

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó sobre la escasez a nivel nacional de la vacuna BCG contra la tuberculosis; se espera normalizar el abasto antes de que termine el año

El secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, confirmó que existe un desabasto nacional de la vacuna BCG contra la tuberculosis, producto de problemas en el laboratorio encargado de su producción. No obstante, el funcionario estatal aseguró que hasta el momento no se ha registrado un impacto negativo en la salud infantil.

“El problema es nacional y nos enviaron un comunicado oficial que señala que la producción no ha podido cubrir la demanda”, explicó Aguirre. Pese a la situación, aclaró que los niños que no han recibido la vacuna en los primeros días tras su nacimiento pueden esperar hasta un año para su aplicación sin correr riesgo alguno.

El periodo de desabasto, de acuerdo con la información oficial, podría extenderse hasta cuatro meses. Sin embargo, la Secretaría de Salud prevé que el abasto se regularice antes de concluir 2025, no solo en Coahuila sino en todo el País.

“La vacuna BCG se puede aplicar hasta el primer año de vida sin problema”, reiteró el secretario, quien enfatizó que se mantienen en constante vigilancia para evitar que la falta del medicamento afecte la salud pública.

LA TUBERCULOSIS, AMENAZA LATENTE

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la micobacteria Mycobacterium tuberculosis. Se transmite por el aire a través de gotas de saliva cuando una persona infectada tose o estornuda.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los síntomas principales de la tuberculosis incluyen tos persistente por más de dos semanas, tos con sangre, dolor en el pecho, debilidad, cansancio, pérdida de peso y fiebre.

Ante cualquier indicio de estos síntomas, las autoridades de salud recomiendan acudir de inmediato al médico para un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Mientras se restablece el suministro de la vacuna, la población puede acercarse a los centros de salud para recibir asesoría y seguimiento en caso de niños en edad de vacunación.

