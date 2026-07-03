‘Un país que normaliza la muerte pierde su esperanza’, advierte párroco en Acuña
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La Iglesia ha realizado foros y jornadas de oración en distintas regiones del país con el objetivo de promover la reconciliación y fortalecer el tejido social
ACUÑA, COAH.- En el templo de San Francisco de Asís de Acuña, el párroco José Raúl Pérez Contreras alzó la voz con firmeza: la inseguridad que atraviesa México no se explica solo por la violencia en las calles, sino por una crisis más profunda, la pérdida de valores.
“La fe y la violencia son incompatibles”, expresó, al recordar que la paz se construye desde la infancia y el seno familiar, donde el amor, la responsabilidad y la ternura deben ser pilares para evitar que la violencia se vuelva costumbre.
Con pesar, lamentó que la indiferencia y las interpretaciones erróneas mantengan viva la violencia. “Un país que normaliza la muerte y la criminalidad pierde su esperanza”, advirtió, al tiempo que llamó a cultivar valores en todas las instituciones, desde la política y la economía hasta la educación.
El sacerdote subrayó que la Iglesia ha impulsado foros y talleres en distintas regiones para reconstruir el tejido social, además de jornadas nacionales de oración y memoria por las víctimas. En ellas se convoca a la unidad y se promueve un mensaje de paz, alejado de la polarización, e instó a la sociedad civil y al gobierno a trabajar juntos por la reconciliación nacional.