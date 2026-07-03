‘Un país que normaliza la muerte pierde su esperanza’, advierte párroco en Acuña

ACUÑA, COAH.- En el templo de San Francisco de Asís de Acuña, el párroco José Raúl Pérez Contreras alzó la voz con firmeza: la inseguridad que atraviesa México no se explica solo por la violencia en las calles, sino por una crisis más profunda, la pérdida de valores.

“La fe y la violencia son incompatibles”, expresó, al recordar que la paz se construye desde la infancia y el seno familiar, donde el amor, la responsabilidad y la ternura deben ser pilares para evitar que la violencia se vuelva costumbre.