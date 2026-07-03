‘Un país que normaliza la muerte pierde su esperanza’, advierte párroco en Acuña

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    ‘Un país que normaliza la muerte pierde su esperanza’, advierte párroco en Acuña
    El sacerdote enfatizó que la construcción de la paz debe iniciarse en el seno familiar, mediante la formación de valores como el respeto, la responsabilidad y la ternura desde la infancia. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La Iglesia ha realizado foros y jornadas de oración en distintas regiones del país con el objetivo de promover la reconciliación y fortalecer el tejido social

ACUÑA, COAH.- En el templo de San Francisco de Asís de Acuña, el párroco José Raúl Pérez Contreras alzó la voz con firmeza: la inseguridad que atraviesa México no se explica solo por la violencia en las calles, sino por una crisis más profunda, la pérdida de valores.

“La fe y la violencia son incompatibles”, expresó, al recordar que la paz se construye desde la infancia y el seno familiar, donde el amor, la responsabilidad y la ternura deben ser pilares para evitar que la violencia se vuelva costumbre.

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Con pesar, lamentó que la indiferencia y las interpretaciones erróneas mantengan viva la violencia. “Un país que normaliza la muerte y la criminalidad pierde su esperanza”, advirtió, al tiempo que llamó a cultivar valores en todas las instituciones, desde la política y la economía hasta la educación.

El sacerdote subrayó que la Iglesia ha impulsado foros y talleres en distintas regiones para reconstruir el tejido social, además de jornadas nacionales de oración y memoria por las víctimas. En ellas se convoca a la unidad y se promueve un mensaje de paz, alejado de la polarización, e instó a la sociedad civil y al gobierno a trabajar juntos por la reconciliación nacional.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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