Voluntarios limpian Playa Tláloc y renuevan su compromiso con la naturaleza

Acuña
/ 21 octubre 2025
    Voluntarios retiran basura y residuos en la Playa Tláloc durante la jornada ecológica. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Estudiantes, maestros y autoridades municipales se unieron para sanear la Playa Tláloc y fomentar la conciencia ambiental

ACUÑA, COAH.- En una muestra de colaboración comunitaria y compromiso ambiental, cuadrillas municipales y decenas de jóvenes voluntarios participaron en una brigada de limpieza en la Playa Tláloc, dentro de la presa La Amistad.

La jornada fue organizada por las direcciones de Ecología e Imagen Urbana del municipio, con apoyo de instituciones educativas y clubes ecológicos.

Durante la actividad, se logró sanear cerca de una tercera parte del área, retirando basura y residuos atrapados entre la vegetación. La empresa PASA colaboró con una tolva para facilitar el traslado de los desechos.

El director de Imagen Urbana, Alejandro Villarreal, destacó la importancia de trabajar de manera conjunta:

“Agradecemos a los jóvenes, maestros y directivos que atendieron la convocatoria. Su participación hace una gran diferencia.”

Por su parte, Óscar Reyes, titular de Ecología, subrayó el entusiasmo de los participantes:

“Ver a tantos jóvenes involucrados nos da esperanza. Ellos marcan la diferencia en el cuidado del medio ambiente.”

La jornada forma parte de las campañas permanentes de la Presidencia Municipal para fomentar el respeto al entorno y la participación ciudadana. Con estas acciones, Playa Tláloc se consolida como un espacio simbólico para la acción ecológica y la conciencia ambiental en Acuña.

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

COMENTARIOS

