Acusa a cinco policías de Monclova de romperle a golpes una costilla sin razón alguna

MONCLOVA, COAH.- Tras verle salir de una cantina ubicada en plena zona centro, policías preventivos de Monclova, supuestamente detuvieron y golpearon brutalmente a un ciudadano, a quien ocasionaron la fractura de una costilla, que lo mantiene postrado en cama.

José Guadalupe Romero, de 55 años y con domicilio en la colonia Barrera, denunció estos hechos que ocurrieron el pasado viernes 19 de mayo después de las 23:00 horas.

Portando un vendaje para aminorar el dolor, el ciudadano brindó una entrevista desde su vivienda, donde narró el abuso del que fue víctima por parte de cinco policías.

José Guadalupe explicó que salió a temprana hora de su casa acompañado de un amigo, quien lo invitó a ver unos proyectos que tiene en puerta. Él finalmente lo dejó en las calles de la Zona Centro de Monclova, donde decidió entrar a una cantina, luego al salir y esperar un taxi en la esquina de Jesús Silva y Venustiano Carranza, sufrió el abuso policiaco.

“Por cuestiones de la lluvia me quise regresar como entre las 11:30 y 12:00 horas, y al regresar seguí batallando con los taxis porque estaban saturados, y en ese entonces se me cierra una patrulla en el cruce de Jesús Silva y Carranza,.

“Luego luego piensa uno lo peor por la fama que tienen, por lo que traté de sacarles la vuelta pero se me cerraron y se bajaron todos y me empezaron a decir que por qué corría, me agarraron y me tenían tirado entre el agua y lodo, se deja uno para que no lo golpeen más pero esas no son acciones para tratar a una persona”, dijo angustiado el hombre.

Además de los golpes, dijo, un policía se subió sobre su rodilla para tratar de inmovilizarlo completamente, lo cual le dejó una lesión.“Esas no son formas ni acciones de tratar una persona”, mencionó el afectado.

PRESENTA FRACTURA DE COSTILLAS

A pesar de todo, don José trató de dejar lo sucedido como una mala experiencia, pero un día después de que lo ocurrido el dolor en pecho y espalda comenzó a incrementarse, por lo que acudió a urgencias de un hospital de la localidad, donde le confirmaron que tenía fracturada una costilla y otras lesiones, por lo que decidió alzar la voz.

Mencionó que debido a las lesiones que presenta por el abuso policiaco, no ha podido ir a trabajar a la empresa a Constructora Industrial de Monclova S.A. de C.V (Coimsa), donde se desempeña como pailero desde hace varios años, y tampoco puede realizar trabajos pendientes que tiene en su vivienda.

Don José hace un llamado a los directivos de la policía a que tomen cartas sobre el asunto y se haga justicia, de igual forma a los uniformados los invitó a tomar conciencia de sus actos, ya que él solo iba caminando por el centro, razón por la cual se rehusó a la detención, pues no había hecho nada, y tan solo por eso resultó fuertemente golpeado.

“No corrí, nada más me rehusé a la detención injustificada en ese momento, y de volada me tumbaron entre el agua, por eso es que denuncio estos hechos públicamente, pues me dio coraje”, dijo finalmente don José.