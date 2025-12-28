¿Cambiarás de celular? Esto es lo que puedes hacer con el dispositivo anterior

Por: J. D. Biersdorfer

Intercambiar, donar o reciclar el equipo anterior son opciones muy populares, así como pasar un teléfono en buen estado a un familiar que comparta tu cuenta de operador de telefonía móvil. Sin embargo, hay muchas otras formas de sacar más provecho del equipo obsoleto sin invertir mucho dinero en él.

A continuación, algunas ideas para sacar más partido a tu dispositivo relegado.

Crea una máquina multimedia

¿Necesitas un televisor extra en la cocina o en tu oficina en casa? Si estás suscrito a un proveedor de televisión o a un servicio de transmisión en continuo, tu viejo teléfono o tableta pueden servirte. Solo tienes que descargar la aplicación de tu proveedor de televisión (como Spectrum o Verizon Fios) o tu servicio independiente (Amazon Prime Video, Disney+, Fubo.tv, Netflix o lo que sea) e iniciar sesión en tu cuenta. Coloca el dispositivo cerca de una toma de corriente para que pueda funcionar con energía eléctrica mientras lo ves, pues es muy probable que la batería del dispositivo viejo tenga una batería desgastada.

Si colocas tu viejo teléfono en un soporte para altavoces que también lo recargue, tendrás un sistema de sonido de repisa para música y pódcast. También puedes mantener el teléfono conectado a su cargador y transmitir la música a un altavoz inalámbrico Bluetooth cercano. Las bases de altavoces con alimentación se pueden encontrar en línea a partir de unos 40 dólares y hay una gran variedad disponible. Wirecutter, el sitio de pruebas y reseñas de productos propiedad de The New York Times, tiene sugerencias para altavoces Bluetooth, equipos de audio en general y para quienes compran con un presupuesto reducido.

E incluso si tienen que permanecer conectadas a un cargador, las viejas tabletas también son buenos lectores de libros electrónicos o marcos digitales para presentaciones de fotos.

Controla tu mundo

Electrodomésticos inteligentes, bibliotecas de música, televisores conectados a internet... hoy en día hay muchas cosas que se pueden controlar con aplicaciones, así que ¿por qué no convertir tu viejo celular o tableta en un mando a distancia universal para todo? Las aplicaciones de control remoto de terceros abundan, pero muchas empresas tecnológicas (Amazon, Apple, Google, LG Electronics, Roku y Samsung, por nombrar algunas) tienen sus propios programas. Solo tienes que darte una vuelta por tu tienda de aplicaciones para encontrar un software que se adapte a tu hardware.

E incluso si aún no has perdido el pequeño mando a distancia que venía con tu televisor, el teclado en pantalla que incluyen la mayoría de las aplicaciones facilita la introducción de contraseñas. (Apple, que solía tener una aplicación Remote independiente, integró el software remoto del Apple TV en el sistema operativo en iOS 12, pero sigue teniendo una aplicación iTunes Remote para que los usuarios de iPhone/iPad controlen sus colecciones de música de iTunes almacenadas en las Mac y las PC).

Ponte a jugar

Dependiendo del procesador y del estado de la batería, dedicar tu viejo dispositivo a la búsqueda de juegos es otra forma de darle una vida nueva. Borrar todos los datos antiguos para empezar de nuevo te da más espacio para descargar y almacenar nuevos juegos.

Jugar juegos antiguos en teléfonos viejos puede tener un atractivo nostálgico, y puedes encontrar muchos clásicos convertidos para jugar en el móvil en las tiendas de aplicaciones. Y no estás limitado a los juegos independientes. Los servicios de suscripción como Apple Arcade y Stadia de Google pueden funcionar en muchos dispositivos móviles, y puedes transmitir tus juegos (y otros videos) a la pantalla si utilizas el modo de juego de Google Chromecast o la tecnología AirPlay que utilizan los dispositivos de Apple para compartir la pantalla en el Apple TV.

Si tocar una pantalla táctil nunca ha sido tu idea de juego serio, considera la posibilidad de usar tu viejo teléfono con un mando especial que incluya botones físicos, el mando de dirección estándar y las palancas a la experiencia de juego. El Razer Kishi (80-100 dólares) o el Backbone One (100 dólares) son algunas de las opciones.

Entretenimiento y educación

Si has decidido que tu hijo puede con un teléfono o una tableta de segunda mano para juegos y aplicaciones educativas, tómate un momento para configurar un poco el dispositivo con el fin de protegerlos a ambos. Ve a la configuración y borra primero tu información personal.

A continuación, crea una cuenta para el niño y configura los controles parentales para el tiempo de pantalla, las compras de aplicaciones y el acceso a internet; los sistemas operativos de Amazon, Android, Apple y Samsung incluyen configuraciones de control parental similares.

Si el teléfono todavía tiene una cámara funcional (y aún puede mantener la carga durante una hora más o menos), también puedes utilizarlo para enseñarle los fundamentos de la fotografía. Cargar la cuenta de la tienda de aplicaciones del niño con una tarjeta de regalo de prepago de la tienda de aplicaciones puede impartir habilidades de gestión del dinero. Y si la vieja batería del dispositivo se agota al cabo de una hora, puedes enseñarle a gestionar el tiempo.