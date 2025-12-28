San Esteban: El mártir guapo

Opinión
/ 28 diciembre 2025
    San Esteban: El mártir guapo
    FOTO: ESPECIAL

Era él un hombre muy vehemente; su fe parecía llama viva. Cuando predicaba lo poseía un ímpetu que lo llevaba a decir cosas de escándalo

Por estos días –el 26 de diciembre– la Iglesia Católica celebra a San Esteban, a quien da el título de Protomártir, o sea primer mártir. Para Saltillo es importante San Esteban, igual que lo es Santiago. Si éste fue el santo patrono de la villa fundada por los españoles, los tlaxcaltecas que establecieron el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala se acogieron al patrocinio de aquel inicial mártir cristiano. Los recios contrafuertes en forma de pilastras, en los cuales se apoya el templo de ese nombre, por la calle de Ocampo, en el Paseo Capital que hizo Chema Fraustro, son los restos arquitectónicos más antiguos de nuestra ciudad.

Es muy probable que San Esteban haya sido griego. Cinco años después de la muerte de Jesús los apóstoles se aplicaron a cumplir el mandato recibido del Maestro: ir a predicar a todas las naciones. Así, nombraron a siete diáconos cuya función sería permanecer en las poblaciones para impartir el sacramento de la eucaristía y administrar los bienes de la comunidad. Al frente de esos diáconos pusieron a San Esteban.

TE PUEDE INTERESAR: Inocente para siempre

Era él un hombre muy vehemente; su fe parecía llama viva. Cuando predicaba lo poseía un ímpetu que lo llevaba a decir cosas de escándalo. En cierta ocasión afirmó que Cristo era superior a Moisés. Eso, para los judíos, fue sacrílego anatema.

Anás, el viejo fariseo, movió causa en su contra, igual que antes lo hizo contra Cristo. Lo juzgó el Sanedrín –es decir, los propios judíos–, pues por ese tiempo Roma no tenía procurador en Palestina: Poncio Pilatos, juzgador de Jesús, había sido removido de su cargo por Tiberio. Este caduco emperador se hallaba en su refugio de Capri. Estaba muy enfermo, el rostro carcomido por úlceras cancerosas que inútilmente los médicos intentaban curar con emplastos de sustancias asquerosas. Hasta allá le llegaron a Tiberio las noticias de las crueldades y corrupción de Poncio, y ordenó su destitución. Así, Esteban fue juzgado por sus mayores enemigos: los fariseos.

Ante sus acusadores se defendió con serenidad. “Era joven y hermoso”, dice un testigo que escuchó sus alegatos. Habló con respeto de la antigua ley mosaica, pero afirmó que había llegado una nueva ley, la del amor. Y el amor que predicó Jesús, manifestó, es ley suprema que está por encima de todas las demás.

–¡Blasfemia! –clamó Anás.

Con ese grito los jueces ya no deliberaron. Condenaron a Esteban a morir. Entre quienes asistieron al proceso estaba Saulo de Tarso, el futuro San Pablo. Por la narración que hizo a San Lucas conocemos los detalles del proceso.

Esteban fue llevado a las afueras de la ciudad, y ahí la muchedumbre lo apedreó hasta matarlo. Saulo contaría después, con arrepentimiento: “Yo no lancé ninguna piedra, pero cuidé los mantos de quienes lo apedrearon”.

TE PUEDE INTERESAR: El santo pecador

He aquí las últimas palabras del protomártir:

–Señor: no anotes esto entre los pecados de quienes me dan la muerte.

Así ciñó San Esteban la corona del martirio. Y bien le va su nombre, pues el nombre “Esteban” viene del griego Stéphanos, que significa corona o guirnalda. Tal nombre ha dado origen a una profusa nomenclatura: de ahí vienen el castellano Estévez, el italiano Di Stéfano, el inglés Stevenson y el francés Etienne.

Bien se puede decir que San Esteban es el otro patrono de Saltillo, junto con Santiago Apóstol. Recordarlo en diciembre es evocar a nuestros antepasados tlaxcaltecas.

Temas


Religión

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En tanto, los accidentes laborales en otros rubros disminuyeron respecto a años anteriores.

Coahuila: Vuelven a repuntar los accidentes laborales en minas
Las acciones se intensificaron tras la confirmación de la presencia de la enfermedad en diversos países de Sudamérica.

Alerta por ‘hongo mortal’ del plátano: México revisa cientos de miles de plantas en 2025
La Real Academia Española anunció la actualización 23.8.1 del DLE con 330 nuevas palabras, acepciones y modificaciones en su versión digital, que reflejan usos actuales del español en el mundo

RAE actualiza el diccionario: añade palabras como morro, milenial, hashtag y 300 más
El municipio reiteró que no permitirá edificaciones bajo ninguna circunstancia en ese sector.

Alerta Gobierno de Saltillo por fraudes en supuesta venta de terrenos en la colonia Morelos V Sector
Año nuevo

Año nuevo
El uso del transporte gratuito ha generado un ahorro superior a 22 millones de pesos para las y los ciudadanos

Cerrará el año el ‘Aquí Vamos Gratis’ con más de 1.7 millones de traslados
true

Cuestionario para saltillenses
true

Centro de Identificación Humana ‘Blanca Isabel Martínez Bustos’: historia de una decisión