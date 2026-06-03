Acusación por venta de droga termina en controversia dentro de secundaria en Monclova

La situación se registró en la Secundaria Luis Martínez Garibay, donde más de cuatro alumnos fueron trasladados para la aplicación de pruebas toxicológicas tras una acusación surgida al interior del plantel. Sin embargo, familiares de los menores aseguraron que los estudiantes señalados no tenían relación con la supuesta comercialización de drogas y que fueron involucrados debido a una confusión.

MONCLOVA, COAH.- Una denuncia relacionada con la presunta venta de sustancias ilícitas dentro de una escuela secundaria de la colonia Tierra y Libertad, en Monclova , derivó en una controversia entre padres de familia y autoridades escolares, luego de que varios estudiantes fueran sometidos a exámenes antidoping que, según los señalamientos, se realizaron sin autorización de sus tutores.

De acuerdo con las versiones expuestas por madres y padres de familia, los exámenes practicados arrojaron resultados negativos. A pesar de ello, los adolescentes quedaron expuestos a comentarios y señalamientos dentro de la comunidad escolar, situación que habría afectado a uno de ellos, quien dejó de asistir a clases y posteriormente fue dado de baja.

El caso tuvo origen luego de que circularan versiones sobre la posible distribución de marihuana y cocaína dentro de la institución. No obstante, familiares sostienen que la situación comenzó a raíz de una broma entre estudiantes, quienes colocaron pequeños fragmentos de zacate en alimentos, acción que fue interpretada como la presencia de droga y provocó una serie de medidas al interior de la escuela.

Mientras tanto, algunos padres señalaron que los presuntos responsables de la venta de sustancias serían una alumna y un alumno de tercer grado. Incluso trascendió que una estudiante decidió retirarse antes de someterse a la prueba antidoping, situación que ha generado especulaciones entre parte de la comunidad escolar.

Ante la polémica, padres de familia exigieron una explicación por parte de la dirección del plantel y solicitaron una reunión para esclarecer los hechos, al considerar que el manejo del caso provocó afectaciones a estudiantes que finalmente no presentaron resultados positivos en las pruebas realizadas.

(Con información de La Voz de Monclova)