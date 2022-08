Adicional a los incrementos en el transporte público para estudiantes otro gasto que aumentó es el del lunch escolar, incluso si se trata de un sándwich de pan con jamón y queso.

Para muchos de los estudiantes de educación básica continúa siendo uno de los refrigerios escolares más común, sin embargo, tanto el pan, jamón y quesos incrementaron sus precios entre un 30 y 40 por ciento en los dos últimos años de acuerdo a la consulta de precios promedio del INEGI.

Donde cada pieza de pan pasó de costar 3.50 hasta 5.50 pesos, el kilo de jamón de entre 144 a 160 pesos el kilo y el queso de entre 16 y 19 pesos el paquete, hasta los 25 pesos con 15 rebanadas.

Es decir, cada sándwich pasó de costar entre 8 y 9 pesos a costar entre 11 y 12 pesos, el equivalente a lo que los estudiantes reciben para “gastar” en lugar de llevar alimentos de su casa para la hora del receso.

“Buscas lo más económico, que el juguito más barato o el yogurt que está en promoción, por eso ahí le vas cambiando, pero en general son dos taquitos o un lonche y su bebida”, expresaron las madres.

Mientras que algunos niños mostraron refrigerios escolares como gelatinas, galletas, jugos, taquitos, tortas y vasos de fruta, sin embargo, los principales alimentos que ingieren cuando no llevan lunch sino dinero son gomitas de colores, frituras, palomitas, nieves y caramelos.

Aunque los programas de nutrición del IMSS recomiendan que el lunch para niños de primaria contengan alimentos como sándwich, ensalada de verduras, yogurt natural, galletas integrales, huevo, queso, atún, pollo, agua natural y todas las frutas posibles, una opción económica, considera el IMSS, que pagar por productos procesados cada día.

Pues incluso los alimentos dentro de las cafeterías y estanquillos de las escuelas incrementaron entre 5 y 10 pesos cada producto, por ejemplo, las palomitas que costaban 5 pesos ahora cuestan 10 pesos.

Las piezas de pizza o molletes que costaban 30 ahora tienen un costo de 35 pesos, y bebidas de entre 5 y 10 pesos ahora cuestan 15 pesos en algunas cafeterías de colegios.

“Nombre ya está todo muy caro, ayer que le di 20 pesos me dijo que se tuvo que comer todo a golpe de pecho porque todo estaba más caro y no completó con eso, más vale echarles lonches porque así gastas menos y comen mejor, no puras chucherías”, comentó la señora Ericka Auces.

La guía de regreso a clases de la Profeco recomendó aumentar la ingesta de frutas y verduras, evitando los alimentos procesados y azúcares agregados para que tengan un buen rendimiento escolar.