Adiós al frío por ahora; Coahuila tendrá temperaturas de hasta 38 grados

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    Adiós al frío por ahora; Coahuila tendrá temperaturas de hasta 38 grados
    Protección Civil llamó a la población a mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol ante las altas temperaturas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Ni el frente frío ni el huracán ‘Polo’ provocarán un descenso importante de temperaturas en Coahuila; Protección Civil mantiene vigilancia ante el calor

El esperado descenso de temperaturas por los primeros frentes fríos y el huracán “Polo” tendrá que esperar en Coahuila, luego de que este modificara su trayectoria y dejara al estado bajo condiciones predominantemente cálidas.

Ante este escenario, la Subsecretaría de Protección Civil estatal mantiene como principal foco de atención las altas temperaturas que se registrarán durante los próximos días, particularmente en las regiones Norte, Centro y Desierto.

En la Región Sureste los termómetros podrían alcanzar hasta 33 grados centígrados, mientras que en otras zonas del estado las máximas llegarían a 38 grados.

Se recuerda mantener una hidratación constante, además de reducir la exposición directa al sol y utilizar ropa ligera y fresca.

También se aconseja aplicar bloqueador solar y permanecer, en la medida de lo posible, en espacios ventilados o bajo la sombra durante los periodos de mayor temperatura.

El huracán “Polo”, que avanza sobre el océano Pacífico, no representa una situación de riesgo para Coahuila.

Debido a la distancia y trayectoria del fenómeno, no existen por ahora alertas relacionadas con el estado ni condiciones que representen una amenaza directa para la población.

Sin embargo, las autoridades estatales mantendrán un monitoreo permanente de la evolución del sistema tropical, así como de cualquier modificación que pudiera presentarse en las condiciones meteorológicas.

Por lo pronto, el panorama para Coahuila se mantiene marcado por las altas temperaturas, por lo que Protección Civil insistió en que la población tome medidas preventivas, particularmente para proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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