Basura y ruido: Cuestionan ingreso de alimentos al Teatro de la Ciudad de Saltillo

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    Basura y ruido: Cuestionan ingreso de alimentos al Teatro de la Ciudad de Saltillo

En redes sociales volvió a surgir el cuestionamiento a este nuevo permiso del recinto, que ha generado ruido y basura en algunos eventos

El homenaje al compositor Arturo Márquez que le realizaron la Orquesta Filarmónica del Desierto y el Gobierno de Coahuila, fue toda una celebración a su música. Pero al realizarse en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, un espacio que hasta hace poco no permitía la entrada de alimentos, tal circunstancia resultó inaceptable para muchos asistentes.

En redes sociales resurgieron los cuestionamientos a la actual administración del recinto, el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C., sobre la apertura al ingreso de alimentos y bebidas a la sala principal.

Las fotografías que se compartieron a través de una publicación del gestor cultural Sergio Castillo revelan basura y suciedad dejada en las butacas por miembros del público tras la finalización del concierto.

¿Es más importante la venta de refrescos y vino para su consumo en la sala que el acto artístico? Volverán a decir que en otros teatros del mundo se permiten estos consumos, sí, en áreas especiales desde donde se puede seguir viendo el espectáculo, no en la sala. Pero nuestro teatro, igual que muchos otros, tiene un diseño diferente, respetémoslo”, escribió.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/de-cuba-para-el-mundo-expone-marco-primera-retrospectiva-de-flavio-garciandia-CE23725142

En los comentarios hubo consenso respecto a dicha postura. Además, se mencionó que el permiso para ingerir bebidas al interior también estimuló conversaciones en algunas zonas de la sala, interrumpiendo la experiencia para muchos otros.

También se tocó el tema de cierre de puertas, pues tras el inicio del evento continuó el acceso de público, provocando más ruido al interior mientras la orquesta ya se encontraba en acción.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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